Polatlı'da eğitim atışı sırasında patlama oldu, 5 asker yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nda yapılan eğitim atışı sırasında patlama yaşandı.

Saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, patlamanın ağır silah eğitim atışı sırasında yaşandığı ve 5 askerin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi. (HABER MERKEZİ)