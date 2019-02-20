Erdoğan: 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Ankara Etimesgut'ta düzenlenen mitingde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. Buna yenilerini ekliyoruz. 20 bin öğretmenin atamasını daha gerçekleştireceğiz. Böylece 2019 senesi içerisinde toplam 40 bin öğretmenin ataması yapılacak" vaadinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı da 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. MEB'in açıklamasına göre başvurular 26 Mart'ta başlıyor.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"DÖRTLÜ ÇETE"

"Biz cumhur ittifakını kuruyoruz. Ve onlar Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG, HDP, CHP omuz omuza. Bunların yanında İYİ Parti, bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına cumhur ittifakı olarak çıkıyoruz. CHP'nin başını çektiği illet ittifakından PKK'sından FETÖ'süne kadar hepsini aynı çuvala doldurdular. Bunun adı ittifak değil; iltihaktır. Terör örgütlerine iltihaktır."

"TÜRKİYE'Yİ HIZLI TRENLER İLE TANIŞTIRDIK"

"Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenler ile tanıştırdık. Yeni hızlı tren hatları ile Ankara'yı ülkemizi doğusu, kuzeyi, batısı, güneyi ile birleştireceğiz. Ankara'ya YHT Garını kazandırdık."

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MİLLET BAHÇESİ VAADİ

"Ankara'ya 13 millet bahçesi yapacağız. İlçemizdeki Oğuzlar Mahalesi'nde de 52 dönümlük bir alanda millet bahçesi oluşturuyoruz. Ama bunlardan CHP anlamaz. Ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur."

"BİZDEKİ VARLIK KUYRUĞU"

"Bay Kemal ve tayfası diyor ki kuyruklar oluştu. Ama iki kuyruk var. Senin dönemindeki kuyruklar yokluk kuyruğuydu; bizdeki varlık kuyruğu. Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi. Düzelmedi, biz yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Nerede market varsa, onlarla anlaşıp bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz; vatandaşımıza ucuza ürün sağlamak."

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK

"20 bin sözleşmesli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. Buna yenilerini ekliyoruz. 20 bin öğretmenin atamasını daha gerçekleştireceğiz. Böylece 2019 senesi içerisinde toplam 40 bin öğretmenin ataması yapılacak."

MEB: BAŞVURULAR 26 MART'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. MEB'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Mart'ta başlayacak. Açıklamada ayrıca "Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır" denildi. (HABER MERKEZİ)