Adıyaman'da "Çocuklar üşümesin" kampanyası

Adıyaman da bir grup gönüllü, kırsal kesimlerde “Çocuklar üşümesin” kampanyasıyla 800 çocuğu giydirdi. Binlerce çocuğun temel ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini dile getiren gönüllülerden Ebru Taner, proje kapsamında köylere gittiklerini, okuyan çocukların ihtiyaçlarını belirleyip listeler hazırladıklarını ve bu ihtiyaçları çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Çocukların daha çok ayakkabı, mont ve okul gereçlerini karşıladıklarını anlatan Taner, birkaç gönüllünün bir araya gelerek başlattığı bir proje olduğunu ifade etti. Hiçbir sermaye grubuna dayanmadıklarını vurgulayan Taner, tamamen gönüllülüğe dayalı bir çalışma tarzını esas aldıklarını belirtti.

‘YÜZLERCE ÇOCUĞA ULAŞTIK’

“Keşke bu tür çalışmalar hiç yapılmasa” diye devam eden Taner, bu çalışmaların devletin işi olduğunu ancak eksik kaldığını kaydetti. Köylerde okula yırtık ayakkabı ve çorapla giden yüzlerce çocuk olduğunu söyleyen ve hâlâ çanta yerine poşet kullanan öğrenciler olduğuna dikkat çeken Taner, “Kısmen diyorum, çünkü kısıtlı imkanlarla yüzlerce çocuğun ihtiyacını karşıladık. Bu yüzden kısmen diyorum. Bu projeye başladığımızda gönlümüzü ortaya koyduk. Yeri geldi yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık, yeri geldi alamadık. Çevremizde duyarlı insanlar olduğu kadar duyarsız bir kesim de var ama biz bu çalışmalardan geri durmayacağız” diye konuştu.

‘İKİ YILDIR ÇALIŞMAMAMIZ SÜRÜYOR’

2 yıldır projeyi sürdürdüklerini ifade eden gönüllülerden Ebru Taner’in kuzeni Zeynel Abidin Taner de, bu gibi çalışmalarla toplumda yok olmaya yüz tutmuş dayanışma ruhunu yeniden canlandırmak istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Dışarıda aç gezen binlerce insan var ve toplum bu anlamda körleştirilmiş gibi. Kimse duyarlılık göstermiyor. Bunun sebeplerini ise devletin yıllardır topluma dayattığı politikalara bağlayabiliriz. Gerçek anlamda sosyal bir devlette yaşamış olsaydık, şu anda bunları tartışmaya bile gerek duymazdık.” (Adıyaman/MA)