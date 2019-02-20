2018 gazeteciler için böyle geçti: Hapis, sansür, işsizlik

2019’a girerken 123 hapis gazeteciden 47’si hükümlü, 34’ü yargılanıyor, 30’unun soruşturması henüz sürüyordu. 12 dosya ise Yargıtay ya da istinaftaydı. 2018’de 157 gazeteci işten çıkartıldı, ya da istifaya zorlandı.

Bu rakamlar BİA Medya Gözlem’in 2018 yılını değerlendiren raporundan. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun hazırladığı rapora göre 2018’de en az 125 medya temsilcisi Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndan mahkum edildi, rapor, 2019’un bu kez “hüküm giymiş gazetecilerin tutuklanmasının habercisi” gibi.

2018 başında alınan bir-iki karar dışında keyfi gazeteci tutuklamalar bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesinin işlevsiz göründüğüne işaret edilen raporda, son iki yılda 7 gazetecinin "darbecilik" ve "devlet güvenliğine hedef alma"ya dair TCK hükümleri uyarınca toplam beş ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis; 64’ünün "örgüt yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım" iddiasıyla 480 yıl 2 ay hapis; 52’sinin de "Terörle Mücadele Kanunu"ndan toplam 122 yıl 6 ay 3 gün (14 yıl 10 ay 7 gün ertelemeli) hapse mahkum edildiğini gösteriyor.

2 BİN 950 İNTERNET HABERİNE SANSÜR

Rapora göre 2018, 123 gazetecinin mesleki ve politik faaliyet kapsamında hapiste olduğu, 47’sinin gözaltına alındığı, 19 haberci ve 1 medya kuruluşunun saldırıya uğradığı, 20 gazeteci, muhabir veya köşe yazarının haber ve eleştirileri nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret”ten mahkum edildiği, sulh ceza hakimlikleri yoluyla en az 2 bin 950 İnternet haberine erişim engeli getirildiği bir yıl oldu.

122 gazeteci mesleki faaliyetlerinden veya siyasi dosyalardan 2018 yılına hapishanede girerken bu sayı, yıl içinde yaşanan tahliyeler ve yeni tutuklamalarla birlikte 1 Ocak 2019’da 123’e ulaştı.Hapishanedeki 123 kişiden 47’si hükümlüyken 34’ü halen yargılanıyor. 2018 yılında en az 2 bin 950 İnternet haberi, 77 Tweet, 22 Facebook paylaşımı, 5 Facebook video, 10 internet sitesine erişim engellendi; üç yayın yasağı (biri geçici) çıktı. Yıl içinde, 8 gazete, 2 TV, 2 mektup, 1 rapor, 1 TV dizisi, 1 röportaj sansürle karşılaştı. Dünyanın en popüler İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’de yıl boyu sansürlüydü. (MEDYA SERVİSİ)