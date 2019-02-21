21 Şubat 2019 09:30

21 Şubat Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim neden önemli?

Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, anadilinin çocuklar için önemini ve Türkiye'deki eğitim politikalarını değerlendirdi.

21 Şubat Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim neden önemli?

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Cihan ÇELİK
    İstanbul

    Dünya Anadili Gününde milyonlarca çocuk anadilini kullanamadığı ve anadilinde eğitim göremediği için zorluk yaşıyor. Uluslararası sözleşmelerde anadilinde eğitim bir hak olarak tanınmasına rağmen Türkiye’de başta Kürtçe olmak üzere, Lazca, Arapça, Çerkezce gibi anadillerde eğitim fiilen yasak. Çözüm süreci döneminde yıllardır yürütülen mücadeleler sonucunda adımlar atılsa da sürecin sona ermesini geri adımlar takip etti. Kürtçe eğitim veren okullar, kreş ve gündüz bakımevleri kapatıldı. Buralarda uygulanan çok dilli evrensel eğitim modelinin yerine Türkçe tek dilli bir müfredat dayatıldı. Kürtçenin öğretilmesi ve bu dille ilgili araştırmalar yapılmasını hedefleyen pek çok dernek ve enstitü mühürlendi.

    Anadilinin önemini, anadili dışında farklı bir dil dayatılan çocukların bundan nasıl etkilendiğini, Türkiye’de dil üzerindeki baskıları ve iktidarın nasıl bir eğitim politikası izlediğini Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan ile konuştuk.

    “ANADİLİNDE EĞİTİM EVRENSEL BİR İLKE”

    Dünya Anadili günü neden önemli? Çocuğun hayatında anadili ne ifade ediyor?

    “Dilin, çocuğun kendi gelişimi, kendini ifade etme, zihinsel becerilerini geliştirme, kendi dışındaki dünyayı anlama açısından önemi, anadilin çocuğun kendisini ifade etme ve kavramları anlamlandırma açısından kritik olan pozisyonuna dikkat çekmek gerekiyor. Dil kurucu işlevi olan bir unsur ve bireyler dış dünyayı dil aracılığıyla algılıyorlar, kendilerini keşfediyorlar, yeteneklerini açığa çıkarıyorlar. Doğal olarak anadilinde eğitim tartışmasının kendisi basit bir şekilde eğitimin hangi dilde verileceğinin ötesinde; bir bireyin kendisini nasıl gerçekleştireceği ve hangi araçlarla gerçekleştireceği ile birlikte bir tartışma. Bu yüzden de kritik bir tartışma. Öğrencilerin örgün eğitim içerisinde kendi anadillerinde eğitim almalarına karşın kendi anadili olmayan ikinci bir dil ya da yabancı dil olarak kabul edebilecek dillerde eğitim almaları çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu nedenle dünya genelinde eğitim emekçileri anadilinde eğitimi evrensel bir ilke olarak savunuyor. 21 Şubat Birleşmiş Milletler tarafından UNESCO’nun tavsiyesi ile Dünya Anadili Günü olarak kabul edilen bir gün ve bugün özellikle açığa çıkarılmak istenen şey de anadilinde eğitim alma şansı olmayan çocukların burada yaşamış oldukları sıkıntılara dikkat çekmek ve burada bir farkındalık yaratmak.

    “ÇOCUĞUN DİLSEL, BİLİŞSEL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMİNDE SORUNLAR YARATIYOR”

    Nedir bu sıkıntılar? Anadilinde eğitim alamayan çocuklar neler yaşıyor?

    Birincisi dili, ifade aracı ve dışarıdaki dünya ile ilişki kurma aracı olarak değerlendirdiğimizde, bireyin dışındaki dünyayı dil ve sözcükler aracılığıyla anlamlandırdığını düşündüğümüzde kendi anadilinde eğitim alamayan bir öğrencinin bireysel gelişimi konusunda sıkıntı yaşayacağı kesindir. İkincisi bu bireysel gelişim konusunda dilsel ve bilişsel gelişime paralel olarak psikolojik açıdan yine sıkıntılar yaşayacağı ortada. Özellikle bireyin gelişim dönemlerine bakıldığında (bilhassa ergenlik dönemi) bu sorunlar katlanarak artar. Üçüncüsü bunlarla birlikte düşünüldüğünde birey, akademik olarak edinmesi gereken becerileri kendi yaş dönemine ve gelişim dönemine uygun olarak edinme güçlüğü yaşayacaktır. Dördüncüsü de bunun pratik sonuçları olacak. Anadilinde eğitim almış öğrenci ile almamış olan öğrenci bir sınava girdiğinde eşitsizlikler ortaya çıkacak. Dolayısıyla çocuğun gelecek yaşamına dair de eşitsizlik üretilecek. Yani buradaki eşitlik bağlamını ve bireysel fark bağlamını iyi görmek gerekiyor. Hem bireyin hakları açısından sorunlar yaratacak hem de eşitlik açısından sorunlar yaratacak.

    “KAĞIT ÜZERİNDE ŞEKLİ DÜZENLEME SORUNU ORTADAN KALDIRMAZ”

    Türkiye’de ilkokul ve ortaokullarda haftada iki ders saati “yaşayan dil ve lehçeler” adı altında seçmeli ders uygulaması var. Seçmeli anadilinde eğitim okullarda uygulanıyor mu?

    Burada bir ayrım yapmak gerekir. Şekli olanla pratik olan. Yani “aslolan hayattır” dediğimizde kastettiğimiz tam da bu. Şekli bir düzenleme var. Kağıt üzerinde o şekli düzenleme sorunu ortadan kaldırılmış gibi görünüyor. Ama pratik olarak öğrencilerin o dersleri seçme şansı yok. Öğretmen sayısı, altyapı, fiziki donanım bütün bunlarla değerlendirdiğimizde esasında Türkiye’nin pek çok ilinde o derslerin seçilme koşulları ve o derslerin açılma koşulları yok. Seçmeli dersler yönetmeliğine göre bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin o dersi seçmesi gerekiyor. Diyelim ki 10 öğrenci o dersi seçti. Yine burada okul yönetimlerine bırakılan bir inisiyatif var. O inisiyatif de şöyle gelişiyor; okul yönetiminin okulun fiziki şartları ve öğretmen durumuna bakarak dersleri açıp açmamak gibi bir şansı var. Okul yönetimine tanınan böyle bir hareket alanı var. Doğal olarak biz bunu çok ağır bir şekilde eleştiriyoruz. Çünkü bu sadece yaşayan diller ve lehçeler dersleri ile ilgili değil, öğrencilerin çoğunlukla dini dersleri, dini içerikli dersleri seçmelerine dönük yapılan yönlendirmenin bir aracı haline geliyor. Dün seçmeli dersler ile ilgili süreç ortaöğretim kurumları için bitti. Pek çok lisede özellikle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerinde yani akademik eğitim veren liselerde okul idareleri ile öğrenciler ve veliler karşı karşıya gelmek durumunda kaldı. Bunun nedeni de öğrencilerin özgürce seçim yapmalarına karşı okul yönetimlerinin baskıcı tutumlarını sürdürmesiydi.

    Seçmeli derslerle ilgili Türkiye’nin bazı kentlerinde örneğin Diyarbakır, Mardin, Urfa’da bu dersler çok sınırlı da olsa şeçilebilirken batı illerinde, İç Anadolu’da Karadeniz’de öğrenciler istese dahi bu dersleri seçme şansına çok fazla sahip değil bahsettiğim kısıtlamalar nedeniyle. Doğal olarak yine başa dönüyoruz. Buradaki yaklaşım değişmediği sürece aynı sorun varlığını sürdürüyor.

    “ANADİLİNDE EĞİTİM TEMEL BİR HAKTIR”

    Savaş ve göçle birlikte Türkiye’de yaşayan mülteci çocuklar bu konuda neler yaşıyor?

    Anadilinde eğitim, Türkiye’de yaşayan anadilleri farklı olan yurttaşlar açısından zaten bir problemdi. Suriyeli öğrencilerin ve Ortadoğu’dan çok sayıda farklı göçmenin Türkiye’ye gelmesiyle beraber daha büyük bir problem haline geldi. Tartışma eğitimin dilinin ne olacağından, eğitimin nasıl verileceği meselesine döndü. Şöyle bir sınıf ortamını düşünebiliyor musunuz; Sınıfın içerisinde bir öğretmen var Türkçe konuşuyor, dersi anlatıyor. Yanında bir tercüman öğretmen var ve bu anlatılan dersi Arapçaya çeviriyor. Bu öğrencilerin diğer öğrencilerle benzer eğitsel başarıları ya da kazanımları elde etmesi hedefleniyor. Bu pratik olarak mümkün değil, pedagojik de değil, bilimsel de değil. O nedenle bu meselenin kendisini evrensel bir hak olarak, kamusal bir hizmet olarak tanımlamak gerekir. Doğal olarak eğitim bir haksa, eğitimin nitelikli bir şekilde eşit, ulaşılabilir olması bunu takip eden haktır. Anadilinde eğitim de zaten bu bağlamda bir temel hak olarak karşımıza geliyor.

    Suriyeli göçmen çocukların sayısı neredeyse 1 milyona yakın. Okul çağında olanların 670 bine yakını okullara devam ediyor görünüyor. Ancak bunların büyük bir çoğunluğu çocuk işçi kapsamında olduğu için kayıtları okullarda olmasına rağmen öğrenimlerine devam edemiyor. Ve dil bu anlamda temel bir mesele. Bunun çözümü açısından pek çok pratik önlem alınmaya çalışıldığına dair MEB’in kimi açıklamaları oluyor. Ancak burada temel yapısal bir karar almadan, yapısal bir çözüm olmadan sayıları 1 milyona yakın olan mülteci çocukların eğitimleri ile ilgili mesele önümüzdeki dönemlerde farklı sosyolojik sıkıntılar yaratma potansiyelini de barındırıyor.

    Anadilinde eğitim ayrıştırır mı?

    Bu, anadilinde eğitimi nasıl yapılandırdığınızla ilgilidir. Dünyanın farklı farklı ülkelerinde anadillerinde eğitim alan ama ortak olarak da farklı dilde iletişim kurabilen pek çok örnek mevcut. Örneğin Hindistan. Ayrıştırıcı olarak kurgulamazsanız eğitimi, herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum.

    “PİYASANIN GEREKSİNİMLERİ KARŞILANMAK İSTENİYOR”

    Türkiye’de nasıl bir eğitim ve gençlik hedefliyor?

    Eğitimin ne amaca dönük olarak verildiği, kimler aracılığıyla verildiği, nerede verildiği ile ilgili çok temel bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Özellikle yeni Milli Eğitim Bakanı “Yüzde 50-60’a yakın bir kesimin meslek liselerine devam etmesine dönük projeksiyonumuz var” diyor. “Dünya’nın iş garantili en büyük meslek lisesi hamlesini yapacağız” diyor. Yine geçtiğimiz hafta yapmış olduğu bir açıklamada “Ekonomiyi istihdamla ilişkilendirmeyen bir eğitimin hiçbir karşılığı yoktur” diyor. Doğal olarak yeni MEB yönetimi bize göre, piyasayla birebir eşitlenmiş, piyasanın gereksinimlerini karşılayacak pozisyonda ve aşırı derecede sınıfsaldır. Bir eğitim yaklaşımı ortaya koyuyor, yaklaşımın özü şu: “Emekçilerin, yoksul halkın çocuklarının çok da ciddi bir eğitim almalarına gerek yok. Bunları biz kısa sürede piyasanın gereksinimlerini karşılayacak hale getiririz.”

    “EĞİTİM, İKTİSADİ VE POLİTİK DEVAMLILIK ADINA ARAÇ OLARAK KULLANILIYOR”

    Bir taraftan istihdamın, iş gücü piyasalarının gereksinimleri karşılanmak isteniyor. Öbür taraftan ideolojik taşıyıcı özelliğinden kaynaklı siyasal iktidarın politik olarak kendisini devam ettirmesinin aracı olarak kurgulanıyor. Eğitim bunun alt başlığı olarak kurgulanıyor.

    Bugün baktığınızda imam hatip okullarının sayısının bu kadar artması, meslek lisesine devam eden öğrencilerin sayısının bu kadar artılmaya çalışılması böyle bir hedefin izdüşümü olarak okunması gerekiyor. Cumhur İttifakı ile ilişkilendirdiğinizde özellikle meslek lisesine devam eden öğrencilerin o ittifakın politik kitle tabanı oluşturacağına dair bir öngörü bir varsayım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğitimin buradan çıkması gerekiyor. Kamusal bir hizmet olabilmesi için burada süreklilik olması, düzenli olması gerekiyor. Bu hizmetin toplumsal kamusal fayda üretmesi gerekiyor. Ancak bugün durum böyle değil. Toplumun bir kesimi için fayda üretiliyor. Buna kamusal hizmet dememiz mümkün değil.

    Bir paradigma değişikliği gerekiyor. Düşünce biçimi değişikliği gerekiyor ki ancak bu şekilde bu sorunların en azından çözümünü sağlıklı bir biçimde tartışmaya başlayalım. 2023 Vizyon Belgesi temel bir belge olarak önümüzde duruyor. Ama bu sorunlar, sorun olarak kabul edilmediği için, bir çözüm bakış açısı da yok Bunun anlamı da bu sorunları sorun olarak devam edeceği olarak değerlendirilebilir.

    Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim temel haktır

    Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim temel haktır

    ANADİLİ GÜNÜ TARİHÇESİ

    Anadil Günü’nün tarihi, 1952 yılında Pakistan’da Urdu dilinin Bangladeş halkının da resmi dili olduğunu deklare etmesine tepki olarak ortaya çıkan, Bengal Dil Hareketi eylemleri ve bu eylemlerin şiddetle bastırılmasına dayanıyor. 21 Şubat 1952’de Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Bengal Dil Hareketi üyesi çok sayıda öğrencinin Bengal alfabesiyle yazabilme ve Pakistan’ın Bengal dilini de resmi dil olarak tanıması talebiyle yaptıkları eylemler sırasında öldürüldü. O günden bu yana Bangladeş'te Dil Hareket Günü olarak anılıyor. 17 Kasım 1999’da ise UNESCO, 21 Şubat’ı Uluslararası Anadil Günü ilan etti ve 2000 yılında ilk kez dünyada kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla “Dünya Anadili Günü” kutlanmaya başlandı.

    TÜRKİYE’DE 18 DİL TEHLİKE ALTINDA

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya göre dünyada toplam 6 bin dil var. Ancak bugün bu dillerin neredeyse yarısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. UNESCO'nun “Tehlike Altındaki Diller Atlası”na göre, Türkiye'de tehlike altında olan 18 dil; Kapadokya Yunancası, Gagavuzca, Zazaca, Hertevince, Hemşince, Ladino, Abhazca, Ermenice, Abazaca, Adığece, Kabardey Şivesi, Mlahso batı Süryanice, Pontus Yunancası, Romanca, Süryanice, Turoyo, Ubıhça ve Lazca oldu. 

    Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim temel haktır

    Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim temel haktır

    Kürtçe eğitim veren okul, Dünya Anadili Günü'nde kapatıldı

    Kürtçe eğitim veren okul, Dünya Anadili Günü'nde kapatıldı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Süleyman Soylu, tacizci polisi savundu
    SONRAKİ HABER

    Ümraniye'de plastik öğütücü makinasına düşen çocuk öldü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    YSK kararı, yapılmış ve yapılacak her seçimi şaibeli hale getirdi!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Emperyalist bloklar arasında sıkışan ‘dünya lideri’!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Sınıf atlamak!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    AB'nin 'kader seçimi' mi?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Faiz çıkmazı

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Felsefeciler Derneği: MEB’in ortaöğretim reformu okul ve öğretmeni değersizleştiriyor

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşyerinde bir yıldan sonra iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek
    ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek

    ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderileceğini açıkladı. Pentagon askeri sevkiyatın detaylarını duyurdu.

    Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir
    Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir

    TV5'te soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu "Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor
    Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nin gerekçeli kararında olmamasına rağmen "hırsızlık" ve "oylar çalındı" açıklamaları yapmaya devam etti.

    Ankara İSİG Meclisinin çalışması ortaya koydu: İş cinayeti rejimi!
    Ankara İSİG Meclisinin çalışması ortaya koydu: İş cinayeti rejimi!

    Ankara İSİG Meclisi: İşçiler çok çalıştırılıyor, yetmiyor ek iş yapıyor, işyerinde söz hakkı verilmiyor, önlem alınmıyor.

    Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı
    Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

    Fransa'nın Lyon kentinde patlama yaşandı. Patlamada 13 kişi yaralandı.

    Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki
    Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki

    Mersin’de Özgün Sanat Atölyesi’ne bağlı sokak müzisyenleri kentin farklı noktalarında yaşanan polis ve zabıta engellemelerine tepki gösterdi.

    Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün
    Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün

    Daha önce Genel-İş üyesi işçileri işten atan Aliağa Belediyesi bu kez de Tüm Bel Sen üyesi kamu emekçilerini sürgün etti.

    İzmir'de adalet ve demokrasi nöbetleri devam ediyor
    İzmir'de adalet ve demokrasi nöbetleri devam ediyor

    YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararına karşı İzmir’de emek ve demokrasi güçlerinin başlattığı Adalet ve Demokrasi Nöbeti bu hafta da sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig’de 34. hafta: Takımların hedefleri ve tüm ihtimaller
    Süper Lig’de 34. hafta: Takımların hedefleri ve tüm ihtimaller
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
    AKP’nin adayı Yıldırım'ın İBB’nin imza törenine katılmasına tepki
    AKP’nin adayı Yıldırım'ın İBB’nin imza törenine katılmasına tepki

    AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İBB ve Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşme törenine katıldı, oy istedi. CHP, tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz
    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz

    Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, 80 gündür direnişte olan Kale Kayış işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı
    Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı

    Roboski Katliamı'nda kardeşi ve birçok yakını kaybeden Veli Encu'nun de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

    AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?
    AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?

    TBMM'de İnsan Hakları Komisyonunda önerilen "İş cinayetleri alt komisyonu kurulsun" talebini AKP ve MHP milletvekilleri alaycı tavırlarla reddetti.

    Erdoğan'dan EYT'li işsiz kadına "Kocan ne yapıyor?" sorusu
    Erdoğan'dan EYT'li işsiz kadına "Kocan ne yapıyor?" sorusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'li iki üniversite mezunu işsiz kadının "İş bulamıyorum" sözlerine "Kocan ne yapıyor?" diye yanıt verdi.

    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış
    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış

    Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesini 10 milyon borçlandıran AKP, 50 bin TL’ye kumandalı araba, 21 bin TL'ye tespih almış.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma

    Dersim'de belediye binası tabelasına "Dersim Belediyesi" yazılmasına dair Belediye Meclisi kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

    Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız
    Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız

    Asrın Hukuk Bürosu Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin açlık grevi eylemcileriyle yapılan görüşme sonrası açıklama yapılacağını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Name Öztürk’e ağır tahrik indirimi uygulayan mahkeme 10 yıl ceza verdi
    Name Öztürk’e ağır tahrik indirimi uygulayan mahkeme 10 yıl ceza verdi

    Ölmemek için boşandığı eşini öldürmek zorunda kalan Name Öztürk’e yargılandığı davada ağır tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl ceza verildi.

    TMMOB’den AKP’li başkana yanıt: Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor
    TMMOB’den AKP’li başkana yanıt: Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor

    TMMOB Denizli İKK, inşaat sektöründe yaşanan krizden kendilerini sorumlu tutan AKP’li Belediye Başkanı Osman Zolan’a yanıt verdi.

    Edirne’de üniversitelilerden iklim değişikliği için boykot
    Edirne’de üniversitelilerden iklim değişikliği için boykot

    Edirne'de üniversiteliler iklim değişikliğine dikkat çekmek için okul boykotu gerçekleştirdi.

    TTB ve SES “Sağlıktaki intiharlara dur” demek için çağrı yaptı
    TTB ve SES “Sağlıktaki intiharlara dur” demek için çağrı yaptı

    Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: Sorunları örgütlü mücadeleyle çözebiliriz.

    ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna karşı çadırlı protesto
    ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna karşı çadırlı protesto

    ODTÜ kampüsü içerisindeki kavaklık alana yapılmak istenen KYK yurduna karşı öğrenciler 9 gündür çadırlı nöbet eylemi sürdürüyor.

    DSP Genel Başkanı Aksakal’a parti içinden istifa çağrısı
    DSP Genel Başkanı Aksakal’a parti içinden istifa çağrısı

    İzmir’de parti merkezinin İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren bir grup DSP’li, Genel Başkan Önder Aksakal’ı istifaya çağırdı.

    Kamu görevlisi olmayanlar yine sandık kurulunda görevlendirilmiş
    Kamu görevlisi olmayanlar yine sandık kurulunda görevlendirilmiş

    YSK'nin İstanbul seçiminin iptaline gerekçe gösterdiği olay yine yaşandı. Kamu görevlisi olmayan bazı kişiler yine sandıklarda görevlendirildi.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
    İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

    Brexit sürecinde yıpranan ve partisinin desteğini de yitiren İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifasını açıklayacağını duyurdu.