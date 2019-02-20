PSAKD şube başkanına ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Çağla YOLAŞAN

Diyarbakır

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cafer Koluman hakkında, 10 Ekim Ankara Katliamı’na sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği için ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Koluman’ın ilk duruşması 1 Nisan’da Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Evrensel’e konuşan Koluman, bu tür davaların süreçle ilişkili olduğunu söyleyerek “İktidarın karşısında farklı düşünen kimler varsa bir bir derdest edilerek baskı altına alınıyor, düşüncesi yok edilmeye çalışılıyor. Ama şu bilinmelidir ki ne kadar dava açılırsa açılsın, baskılar ne kadar yoğun olursa olsun, biz Kerbela’dan bu yana hiçbir zaman zulmün karşısında boyun eğmedik eğmeyeceğiz de” diye konuştu.

10 Ekim Katliamı’na tanık olduğunu aktaran Koluman, “Bu duyguları yaşayan kim olursa olsun, eğer biraz insani bir vicdana sahipse mutlaka benim gösterdiğim tepkiyi gösterirdi. Ankara Garı’ndaki o katliamı görünce tepki göstermemek mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Bu ülkede yaşayan herkesin can güvenliğinden birinci elden Cumhurbaşkanının sorumlu olduğunu belirten Koluman “E şimdi kime sitem edeceksiniz? Tabii ki Cumhurbaşkanına sitem edeceksiniz. İçişleri Bakanlığı ona bağlı değil mi? Bütün kurumlar ona bağlı değil mi? Muhatap, birinci dereceden sorumlu olan kişidir. Benim tepkim de tam da bu mahiyetteydi” dedi.