Gezi iddianamesi: Kavala ve 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında 15 aydır cezaevinde bulunan Osman Kavala ve sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede 16 kişinin de "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi. İddianamede Gezi direnişi 'kalkışma' olarak tanımlandı. Davanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var.

Gezi Parkı direnişine ilişkin aralarında Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Mücellla Yapıcı gibi isimlerin bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 kişiye 10 suçlama yöneltildi.

İŞTE SUÇLAMALAR

Tüm kişiler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi iddialardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

GEZİ DİRENİŞİ 'KALKIŞMA' OLARAK YER ALDI

İddianamede, Gezi Parkı direnişi bir ‘kalkışma girişimi’ olarak tanımlandı.

İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren Gezi direnişini yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Yine Gezi direnişi 'finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri' iddianame konusu olarak yer aldı. İddianamede 'şüphelilerin' bu olayların tepe yönetiminde yer aldıkları ve bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen 'şiddet' olaylarından sorumlu tutuldukları ifade edildi.

6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle:

Ayşe Pınar Alabora Can Dündar Memet Ali Alabora Gökçe Yılmaz Handan Meltem Arıkan Hanzade Hikmet Germiyanoğlu

ERDOĞAN VE DÖNEMİN BAKANLAR KURULU MÜŞTEKİ

Hazırlanan iddianamede dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 746 müşteki yer aldı.

2 KİŞİ DIŞINDAKİLER TUTUKSUZ YARGILANACAK

İddianamede Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı. Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer kişilerin tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.

657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

KİMLER ŞÜPHELİ?

657 sayfalık iddianamede şu 16 isim "şüpheli" olarak yer aldı:

Osman Kavala Ali Hakan Altınay Ayşe Mücella Yapıcı Ayşe Pınar Alabora Can Dündar Çiğdem Mater Utku Gökçe Yılmaz Handan Meltem Arıkan Hanzade Hikmet Germiyanoğlu İnanç Ekmekci Memet Ali Alabora Mine Özerden Şerafettin Can Atalay Tayfun Kahraman Yiğit Aksakoğlu Yiğit Ali Ekmekçi

657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

CAN ATALAY: AKLA ZİYAN İDDİALARLA GEZİ KARALANAMAZ

Konu ile ilgili Evrensel'e konuşan Avukat Can Atalay, Gezi direnişi sürecinde milyonlarca insanın anayasal hakkını kullandığını belirterek "Eğer mesele, hükümetin istifa edip etmemesi gerektiğini düşünüp düşünmememize geliyorsa, demokrasilerde hükümetlerin değişmesinin talep edilmesi en demokratik haktır. Gezi, bu toprakların gelecek umutudur. Akla ziyan iddialarla gezi karalanamaz" dedi.

MÜCELLA YAPICI: GEZİYİ KRİMİNALİZE ETMEK İÇİN DÜZENLENMİŞ BİR KUMPAS

Mücella Yapıcı da Evrensel'e verdiği demeçte, ceza istemini "Geziyi krimalize etmek için düzenlenmiş bir kumpas" olarak değerlendirdi. Yapıcı "Bu konuda yargılandık, beraat ettik. Dünya alem biliyor, seçimlere yönelik, Gezi’yi krimiliza etmek, insanlar üzerinde baskı yaratmak, gözdağı vermek için, hukukla hiç ilgisi olmayan bir iddia. Henüz iddianame bizim elimize ulaşmadı. Sorgularda hukuka aykırı, usulsüz dinlemelere dayandırılan 10 buçuk saat sorguya girdik. Henüz iddianame olmadığı için bir şey de söylemiyoruz. Geziyi krimalize etmek için bir operasyon. Hâlâ kavranılamamış bir şey. Geziyi yönlendiren idare eden hiç kimse yoktu. Bir halk hareketidir, halk itirazıdır" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)