Erdoğan'ın AYM üyeliğine atadığı Yıldız Seferinoğlu yemin etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Yıldız Seferinoğlu için, Anayasa Mahkemesinde yemin töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Yoğun iş yüküne rağmen bireysel başvuruları makul bir sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz. 23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır” dedi.

Arslan’ın konuşmasının ardından öz geçmişi okunan yeni üye Seferinoğlu yemin etti. Seferinoğlu’ya, yeminin ardından Başkan Arslan tarafından cübbesi giydirildi.

Seferinoğlu’yu cübbe giymesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu elini sıkarak tebrik etti.

ATANMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP içinde uzun yıllar aktif siyaset yapan ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili seçilen Seferinoğlu'nun AYM'ye atanması tepki çekmişti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Seferinoğlu'nun önceki çalışmaları şöyle:

AKP Bayrampaşa ilçe kurucusu olan Seferinoğlu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge SKM Başkanlığı, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP Genel Merkez SKM Başkan Yardımcılığı yaptı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili seçildi.

Erdoğan'ın AYM üyeliğine atadığı Yıldız Seferinoğlu'nun eski ünvanları:

AKP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı Kurucusu

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi

AKP İstanbul 2. Bölge SKM Başkanı

AKP Genel Merkez SKM Başkan Yardımcısı

AKP Milletvekilihttps://t.co/zMNuSKzcdD — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 24 Ocak 2019

(HABER MERKEZİ)