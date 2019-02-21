Dünya Anadili Günü'nde çağrı: Kürtçe eğitim dili olmalı

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Dünya Anadili Günü, 21 Şubat 1952’de Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Bengal Dil Hareketi üyesi çok sayıda öğrencinin Bengal alfabesiyle yazabilme ve Pakistan’ın Bengal dilini de resmi dil olarak tanıması talepleriyle yapılan bir protesto sırasında katledilmeleri üzerine UNESCO’nun özel bir gün olarak kabul ettiği gündür. 21 Şubat Dünya Anadili Günü 1999’dan beri dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

"DİLİN YASAKLANMASI DÜŞÜNCENİN YASAKLANMASIDIR"

Kürt Pen Eş Başkanı Osman Özçelik, dünyada konuşulan 10 bin dilden 4 bininin yok olduğunu ve 3 bininin ise yok olmakla karşı karşıya olduğunu belirterek, dünyada bütün dillerin korunması gerektiğini söyledi. Özçelik, “Diller sadece bir iletişim aracı değil. O dili kullanan toplumların, halkın tarihini kültürünü içermekte dolayısıyla bütün kültürler bütün diller bütün insanlığın ortak malı olarak kabul edilmekte. Dillerin yasaklanması aynı zamanda düşüncenin yasaklanması, dil üzerinden uygulanan baskılar tarih ve kültür üzerinde uygulanan baskılardır” dedi.

Son dönemde tekrardan Kürtçe üzerindeki baskıların artarak devam ettiğini belirten Özçelik, “ Dile ait kültür üzerindeki baskıların sürdürülmesi amacıyla dernekler kapatıldı. Kültür sanat merkezleri kapatıldı. Kürtçe yayın üzerinde gazete ve TV’ler kapatıldı. Kürtçeye sahip insanlığın ortak değerine sahip çıkmak anlamına gelir diğer bütün diller gibi. Her sene olduğu gibi Türkiye’de özellikle Kürtçe üzerindeki baskıları kınamak üzere çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Biz hep söylüyoruz. Kürtçe konuş, Kürtçe oku, Kürtçe yaz ve dilin yaygınlaşması ve dilin yok olmasını önlemenin bir savunma mekanizmasıdır bu. Tabii ki asıl talebimiz Kürtçenin bir eğitim dili olması ve resmi dil olarak tanınmasıdır” diye konuştu.