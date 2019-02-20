Putin: ABD’ye karşı önlemler alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

Putin konuşmasında ABD’nin askıya aldığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşmasına (INF) değindi. “ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) bariz bir biçimde ihlal etti” diyen Putin, “ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri konuşlandırması halinde biz de buna karşı aynı şekilde önlemler alacağız. Yeni silahlar geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre, Rusya Lideri şunları söyledi:

“ABD’nin INF anlaşmasından çekilmesi, bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri. ABD’nin aksine, Rusya hep bu anlaşmayı ihlal eden silahlar geliştirmediğini vurguladı. ABD anlaşmadan geri çekilmesi hakkında dürüst davranmadı. ‘Anlaşmadan çekileceğiz çünkü çekilmek istiyoruz’ deseler daha dürüst davranmış olacaklardı. Amerikalılar INF anlaşmasının şartlarını çeşitli şekillerde ihlal ediyordu. Doğu Avrupa’ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen araçlar konuşlandırmaları ve silah denemelerinde hedef olarak orta menzilli füzeler kullanmaları bunun örneklerinden bazıları.”

ABD’Yİ DE VURABİLECEK SİLAH GELİŞTİRECEĞİZ

INF anlaşmasının askıya alınmasının ardından Rusya’nın, Avrupa’ya orta menzilli füzeler yerleştiren ilk taraf olmayacağını söyleyen Putin, “ABD’nin Avrupa’ya orta menzilli füzeler konuşlandırması halindeyse Rusya aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacak. Zira bu füze tiplerinden bazıları Moskova’ya 10-12 dakikada ulaşabilecek kapasitede. Dolayısıyla bu bizim için çok ciddi bir tehdit. Doğrudan ve açık bir biçimde söylüyorum ki sonradan kimse bize suçlama yöneltmesin, neler olacağı şimdiden bilinsin: Rusya füzelerin kendisine fırlatıldığı toprakları vurabilecek silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla kalmayacak, bu füzelerin fırlatılmasına ilişkin kararı alındığı toprakları (ABD) da vurabilecek silahlar geliştirecek ve konuşlandıracak” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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