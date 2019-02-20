20 Şubat 2019 15:43

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece son buluyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, bu gece oynanacak Atletico Madrid-Juventus ve Schalke 04-Manchester City maçları ile sona erecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece son buluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi logosu & Atletico Madrid logosu & Juventus logosu & Schalke 04 logosu & Manchester City logosu | Kolaj: Evrensel

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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor. Dün gece oynanan maçlarda Liverpool ile Bayern Münih ve Olimpik Lyon ile Barcelona golsüz berabere kaldı. Son 16 turu karşılaşmaları, bu gece oynanacak Atletico Madrid-Juventus ve Schalke 04-Manchester City maçlarıyla devam edecek.

    LIVERPOOL 0-0 BAYERN MUNIH

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde, dün gece iki maç oynandı. Liverpool'un Alman devi Bayern Münih'i konuk ettiği maçta iki ekip de gol bulamadı.

    Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

    Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

    LYON 0-0 BARCELONA

    Gecenin Fransa'da oynanan diğer maçında ise Olimpik Lyon ile Barcelona da golsüz eşitliği bozamadı.

    Hakemliğini Cüneyt Çakır'ın yaptığı maçta İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

    Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

    İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.

    Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

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    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN PROGRAMI

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, bu geceki iki karşılaşma ile son buluyor.

    Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak iki karşılaşmada Juventus Atletico Madrid'e, Manchester City ise Schalke 04'e konuk olacak

    ATLETICO MADRID-JUVENTUS

    Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Juventus karşılaşmasını hakem Felix Zwayer yönetecek.

    • Opta'nın istatistiklerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde sadece 2014/15 gruplarında karşılaşan iki takım arasındaki iki maçta, sadece bir gol atıldı. Bu gol de Atletico Madrid'in ev sahibi olduğu ve kazandığı maçta Arda Turan'dan geldi.
    • Atletico Madrid, Diego Simeone'nin teknik direktörlüğü döneminde İtalyan ekiplerine Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmadı. Toplamda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan İspanyol kulübü, bu altı maçta sadece bir gol yedi.
    • Atletico Madrid, Diego Simeone döneminde Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı altı sezonun beşinde gruptan çıkmayı başarırken diğer sezonda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edip kupayı kazandı.
    • Şampiyonlar Ligi'nde grup sonrası eleme turlarında oynadığı son 12 iç saha maçını kaybetmeyen Atletico Madrid (7 galibiyer ve 5 beraberlik), son 10 karşılaşmada ise kalesinde sadece bir gol gördü.
    • Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine ceza sahası içinden en az isabetli şut çekme fırsatı veren iki takım bu maçta karşılaşıyor: Atletico Madrid (6) & Juventus (9).
    • Şampiyonlar Ligi'nde grup sonrası eleme turlarında oynadığı son beş deplasmanın dördünden galip ayrılan ve birinde berabere kalan Juventus, son yenilgisini Mart 2016'da Bayern Münih karşısında aldı.
    • Antoine Griezmann, Wanda Metropolitano'da forma giydiği son altı Şampiyonlar Ligi maçında ya gol attı, ya da asist yaptı (6 gol & 3 asist). Fransız oyuncu, bu sezon Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği dokuz golün altısına doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).
    • Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi maçta altı gol atan Paulo Dybala, daha önceki 24 karşılaşmada sadece beş gol kaydedebilmişti.
    • Son sekiz Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir gol atabilen Cristiano Ronaldo, daha önceki sekiz karşılaşmada 11 gol kaydetmişti. Portekizli oyuncu, bu turnuvada Atletico Madrid'e karşı sahaya çıktığı son beş maçın dördünde gol sevinci yaşayamadı.
    • Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği dokuz sezonda da gruptan çıkma başarısı gösteren Massimiliano Allegri, Juventus'un başında son dört sezonun ikisinde kupaya uzanma şansını finalde kaybetti.

    SCHALKE 04-MANCHESTER CITY

    Gecenin diğer maçında ise Alman ekibi Schalke 04, İngiliz ekibi Manchester City'yi Veltins-Arena'da konuk edecek.

    • Opta'nın istatistiklerine göre, Schalke 04 ile Manchester City, Kupa Galipleri Kupası (1969/70 yarı final) ve UEFA Kupası'nın (2008/09 grup aşaması) ardından üçüncü farklı turnuvada karşı karşıya geliyor.
    • Nisan 1970'te Schalke'yi Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde toplam 5-2'lik skorla eleyen Manchester City, finalde Gornik Zabrze'yi 2-1 yenerek tarihinin ilk ve tek Avrupa kupasını kazanmıştı.
    • Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Manchester City (6 galibiyet ve 1beraberlik), son yenilgisini Eylül 2014'te Bayern Münih karşısında 1-0'lık skorla aldı. O karşılaşmada Bayern'in başında, şu an City'yi çalıştıran Pep Guardiola vardı.
    • Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son üç sezonda da ikinci turda elenen Schalke, en son 2010/11'de bu turu geçip yarı finale kadar gitmişti.
    • Avrupa arenasında oynadığı son dokuz iç saha maçını kaybetmeyen Schalke (6 galibiyet ve 3 beraberlik), daha uzun yenilmezlik serisini en son Temmuz 2003-Kasım 2004 arasında, 11 maç mağlup olmayarak yakalamıştı. Schalke, ayrıca Nisan 2011'den bu yana evinde ilk kez üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçı kazanmak için sahaya çıkıyor.
    • Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan takımlar arasında 6 golle en az gol atan ekip olan Schalke, bu gollerin beşini ikinci yarılarda buldu.
    • Şampiyonlar Ligi'nde grup sonrası eleme aşamasında oynadığı son sekiz deplasman maçının beşini kaybeden Manchester City (2 galibiyet ve 1 beraberlik), sadece Dinamo Kiev (Şubat 2016) ve Basel'i (Şubat 2018) yenebildi.
    • Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında birden fazla gol atabilen ya da asist yapabilen Schalke oyuncusu yok.
    • Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu Manchester City forması giyen Riyad Mahrez (4; Kylian Mbappe ve Memphis Depay ile birlikte).
    • Şampiyonlar Ligi'ni 2009 ve 2011 yıllarında iki kez kazanan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, üçer kez bu mutluluğu yaşayan Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti ve Bob Paisley'nin rekoruna ortak olmak istiyor. Son dokuz sezonun yedisinde en az yarı final gören Guardiola, 2011'den bu yana finale çıkamıyor.

    (SPOR SERVİSİ)

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