İmam, Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’ndan istifa ettikten sonra ilk ziyaretini Eyüp Sultan Camii’ne yaptı. İmam, burada Yıldırım için dua etti. Ancak cami imamının, Binali Yıldırım için oy isteyip cemaate dua ettirmesi tepki çekti.

FOX TV’de yayınlanan videoda imamın “Binali başkanımızın başarılı olmasına, hayırlı işlerde muvaffak olmasına Allah rızasına, el Fatiha…” dediği duyuldu. (HABER MERKEZİ)

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