20 Şubat 2019 15:16
2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi
'Süper Ay' olarak adlandırılan, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı dünyanın birçok kentinden izlendi.
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA
Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösterdi.
Dünyanın birçok yerinde profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmek için uğraştı.
Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da eşsiz görüntüler sergileyen Süper Ay’ı, fotoğraflayabilmek için doğru zamanı ve doğru bölgeyi seçmeniz gerek.
İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
İşte yakalayanlar...
NEY YORK
BRÜKSEL
İSTANBUL
SAMSUN
ATİNA
İZMİR
SAKARYA
UŞAK
KAYSERİ
ANKARA
VAN
(HABER MERKEZİ)