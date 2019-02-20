2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi

Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösterdi.

Dünyanın birçok yerinde profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmek için uğraştı.

Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da eşsiz görüntüler sergileyen Süper Ay’ı, fotoğraflayabilmek için doğru zamanı ve doğru bölgeyi seçmeniz gerek.

İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

İşte yakalayanlar...

NEY YORK

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

BRÜKSEL

Fotoğraf: Dursun Aydemi/AA

İSTANBUL

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

SAMSUN

Fotoğraf: Veysel Altun/AA

ATİNA

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

İZMİR

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

SAKARYA

Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

UŞAK

Fotoğraf: Soner Kılınç/AA

KAYSERİ

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

ANKARA

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

VAN

Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

(HABER MERKEZİ)