20 Şubat 2019 15:16

2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi

'Süper Ay' olarak adlandırılan, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı dünyanın birçok kentinden izlendi.

2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

    • Paylaş

    Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösterdi.

    Dünyanın birçok yerinde profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmek için uğraştı.

    Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da eşsiz görüntüler sergileyen Süper Ay’ı, fotoğraflayabilmek için doğru zamanı ve doğru bölgeyi seçmeniz gerek.

    İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

    İşte yakalayanlar...

    NEY YORK

    Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

    BRÜKSEL

    Fotoğraf: Dursun Aydemi/AA

    İSTANBUL

    Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

    SAMSUN

    Fotoğraf: Veysel Altun/AA

    ATİNA

    Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

    İZMİR

    Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

    SAKARYA

    Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

    UŞAK

    Fotoğraf: Soner Kılınç/AA

    KAYSERİ

    Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

    ANKARA

    Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

    VAN

    Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

    (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Leyla Güven'in mahallesi ablukada: Polis olmasa ne gerginlik olacak!
    SONRAKİ HABER

    İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Partilerde tepkiler bireysel ama kaynağı sistemsel

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yargının görevi burun sürtmek mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    'FETÖ'cünün kızı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    ‘İşsizlik çağın vebasıdır’

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıklı yaşam

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Hey gidi Baba İshak, hey gidi Kahta
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Siemens
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Gezi davası: Kavala dahil 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Gezi davası: Kavala dahil 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

    Kendini korumak için eşini vuran Aylin Mamuk'a 24 yıl ceza istemi
    Kendini korumak için eşini vuran Aylin Mamuk'a 24 yıl ceza istemi

    Kendisini işkenceden korumak için evli olduğu erkeği silahla vuran Aylin Mamuk'a savcı 24 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

    Erdoğan'ın AYM üyeliğine atadığı Yıldız Seferinoğlu yemin etti
    Erdoğan'ın AYM üyeliğine atadığı Yıldız Seferinoğlu yemin etti

    Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu, düzenlenen törenle yemin etti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de liste tartışmaları bazı ilçe örgütlerini ayağa kaldırdı
    CHP'de liste tartışmaları bazı ilçe örgütlerini ayağa kaldırdı

    CHP Avcılar, Buca, Ödemiş ve Adalar ilçe örgütleri YSK'ye sunulan listelere tepki gösterdi. Ödemiş ve Adalar ilçe yöneticileri istifa etti.

    KEFEK’e açık mektup: Erkeğe saygılı eş tanımlamasını reddediyoruz
    KEFEK’e açık mektup: Erkeğe saygılı eş tanımlamasını reddediyoruz

    TKDF Başkanı Canan Güllü, KEFEK'e yazdığı açık mektupta İslam Konferansı Örgütü’nün ‘erkeğe saygılı eş’ tanımlamasını reddettiklerini söyledi.

    İmam, Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi
    İmam, Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

    AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım, Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti. Ziyarette cami imamı cemaate Yıldırım için dua ettirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin’de Burhanettin Kocamaz bilmecesi
    Mersin’de Burhanettin Kocamaz bilmecesi

    Yerel seçim öncesi aday listelerinin teslimi esnasında en ilginç gelişme Mersin'de yaşandı. Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Partiden adaylığı riske girdi.

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında 3 işçi işten atıldı
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında 3 işçi işten atıldı

    Kötü ve yetersiz yemekleri protesto eylemlerinin ardından Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında 3 işçi işten atıldı: Eylemin intikamı alınıyor.

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    'BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece son buluyor
    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece son buluyor
    2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi
    2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi
    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif övgüsüne CHP içinden tepki: Gerek yoktu
    Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif övgüsüne CHP içinden tepki: Gerek yoktu

    CHP Milletvekili Hakverdi, Kılıçdaroğlu’nun Ozan Arif’e yönelik övgü dolayı sözlerinden dolayı Alevi örgütlerinin tepki göstermesine “haklılar" dedi.

    Leyla Güven'in mahallesi ablukada: Polis olmasa ne gerginlik olacak!
    Leyla Güven'in mahallesi ablukada: Polis olmasa ne gerginlik olacak!

    105 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'in evinin çevresindeki polis ablukasını yerinde gördük, esnafla konuştuk.

    Karamollaoğlu'dan İdris Naim Şahin için 'etkin pişmanlık' açıklaması
    Karamollaoğlu'dan İdris Naim Şahin için 'etkin pişmanlık' açıklaması

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Seçilme şansı çok yüksek olarak gördük, kendisini aday olarak gösterdik.

    Çiğli'de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi oldu
    Çiğli'de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi oldu

    Çiğli'de işçilerin bağımsız belediye meclis üyesi DERİTEKS Örgütlenme uzmanı Cihan İşçi oldu. EMEP de Cihan İşçi'yi destekliyor.

    Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür
    Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

    Aile Bakanlığının Yaşlılık Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Dinamik, genç nüfus yapısını sağlam tutmalıyız. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür" dedi.

    SES: Toplum yararına olmayan bu sistemden vazgeçin
    SES: Toplum yararına olmayan bu sistemden vazgeçin

    SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nın sonuçlarını açıkladı.

    TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?
    TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?

    CHP'de Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağı açıklandı. TBMM'de başkanlık seçimi 24 Şubat Pazar günü.

    GÜNCELLENDİ
    Direnişteki işçiler Tariş delegelerine seslendi: İşçilere sahip çıkın
    Direnişteki işçiler Tariş delegelerine seslendi: İşçilere sahip çıkın

    İzmir’de sendika hakkı için direnişlerini sürdüren Tariş işçileri, Mali Genel Kurul için toplanan delegelere çağrı yaptı.

    Bornova Belediyesi’ne grev kararı yarın asılacak
    Bornova Belediyesi’ne grev kararı yarın asılacak

    Bornova Belediyesi'nde TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Genel-İş grev kararını perşembe günü işyerine asacak.

    Torba yasaya şerh: Çiftçinin ödeyeceği faiz oranı artıyor
    Torba yasaya şerh: Çiftçinin ödeyeceği faiz oranı artıyor

    HDP, çiftçinin ödeyeceği faiz oranını yüzde 5 artıran, ÖTV zammı öngören torba teklif için muhalefet şerhi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü
    Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü

    Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 4 işçi yaşamını yitirdi.

    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski kimdir?
    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski kimdir?

    TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi. Torino doğumlu Kaslowski, 2017'den beri başkan yardımcısıydı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP, Buca ve Bornova'da bağımsız adayları destekleyecek
    EMEP, Buca ve Bornova'da bağımsız adayları destekleyecek

    Emek Partisi, İzmir Buca ve Bornova'da destekleyecekleri bağımsız belediye meclis üyesi adaylarını açıkladı.

    ZMO Adana Şubesi: Satıştan önce üretimi tanzim edin
    ZMO Adana Şubesi: Satıştan önce üretimi tanzim edin

    Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, tanzim satış uygulamasını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

    Kadın cinayetinin ardından, babanın çocuğuna cinsel istismarı çıktı 
    Kadın cinayetinin ardından, babanın çocuğuna cinsel istismarı çıktı 

    Döndü Şengül, boşanmak istediği eşi Şükrü Şengül tarafından öldürüldü. Şükrü Şengül'ün 8 yaşındaki kızını istismar ettiği ortaya çıktı.

    TBMM'de torba yasa görüşmeleri sırasında ‘secde’ tartışması yaşandı
    TBMM'de torba yasa görüşmeleri sırasında ‘secde’ tartışması yaşandı

    TBMM Genel Kurulunda süren görüşmeler sırasında HDP’li Ahmet Şık ile AKP’li Özlem Zengin arasında ‘secdeye durma’ tartışması yaşandı.