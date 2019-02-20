20 Şubat 2019 15:29

Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif övgüsüne CHP içinden tepki: Gerek yoktu

CHP Milletvekili Hakverdi, Kılıçdaroğlu’nun Ozan Arif’e yönelik övgü dolayı sözlerinden dolayı Alevi örgütlerinin tepki göstermesine “haklılar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif övgüsüne CHP içinden tepki: Gerek yoktu

Fotoğraf: DHA

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    CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ozan Arif’e yönelik övgü dolayı sözlerinden dolayı Alevi örgütlerinin tepki göstermesine “haklılar” dedi. 

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitiren ve ırkçı ve milliyetçi mesajlar taşıyan şarkılarıyla tanınan ülkücü Arif Şirin'e (Ozan Arif) yönelik övücü sözlerine örgüt içinden de eleştiri geldi. 

    Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına Alevi örgütleri tepki sert tepki göstermişti. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de örgütlerin tepkisine ilişkin “haklılar” dedi. 

    Kılıçdaorğlu’nun açıklamasının “iyi niyetli” olduğunu savunan Hakverdi, “İkisi de farklı yerde duruyor. Ozan Arif farklı bir yerde duruyor, Alevi ozanları farklı bir inancı temsil ediyor. Bu açıklamaya gerek yoktu” dedi.

    KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? OZAN ARİF’İ PİR SULTAN İLE BİR TUTMUŞTU

    Kılıçdaroğlu 19 Şubat’ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: " Bizim Anadolu kültüründe ozanlar vardır, aşıklar vardır. Ozanlar ve aşıklar, halkın sesini sazlarıyla dile getirirler. Onların özelliklerinden birisi; zulme karşı baş eğmezler. En büyük silahları sazları ve sözleridir. Bütün mücadeleyi bunun üzerine yaparlar. Sevgiyi, hoşgörüyü, haksızlığa karşı direnmeyi şiirleriyle, sözleriyle, sazlarıyla dile getirirler. Böyle bir ozan hayatını kaybetti. Ozan Arif. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ozan Arif'in diğer ozanlardan hiçbir farkı yok. Aşık Veysel gibi, Aşık Daimi gibi, Pir Sultan Gibi, Erzurumlu Emrah gibi, Neşet Ertaş gibi…” 

    ALEVİ ÖRGÜTLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Aralarında Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Bileşenleri, Alevi Dernekleri Federasyonu ve Bileşenleri, Alevi Vakıfları Federasyonu ve Bileşenleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Dernekleri’nin bulunduğu Alevi örgütleri, “Alevilerin, devrimcilerin katillerine övgüler dizerek bizim sabrımızı taşırmıştır. Kılıçdaroğlu’na sormak gerek, ‘Ozan Arif bizim katillerimizi övdü, sen ise Ozan Arif’i övdün, ne farkınız var?” diyerek özür beklediklerini kaydetmişti.

    Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında Ozan Arif’in Aşık Veysel ile aynı gelenekten geldiğini iddia ederek hem Aşık Veysel’den hem de Ozan Arif’ten dörtlükler okudu. 

    OZAN ARİF KİMDİR?

    Geçtiğimiz günlerde gırtlak kanserinden 69 yaşında hayatını yitiren Ozan Arif olarak bilinen ülkücü şarkıcı Arif Şirin, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Ozan Arif,  ilk ve ortaokulu Samsun'da bitirdi. 1970'te başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü yaptı.  Ozan Arif, 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.

    Irkçı, milliyetçi mesajlar taşıyan şarkılarıyla tanınan Ozan Arif, son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) politikalarıyla ters düşmüştü. Ozan Arif, 2017'deki başkanlık referandumunda "Hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

    OGÜN SAMAST'A ÖVGÜ ŞARKISI YAZDI

    Ozan Arif hakkında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast ve Yasin Hayal'e dair övgü dolu şarkı yazdığı için 2007 yılında suç duyurusunda bulunulmuştu.

    Hrant Dink cinayeti sonrası yazılan şarkıda "Bırakın çan çalmayı Ermenici olmayı, Millet böyle dolmayı yutmaz Karadeniz'de, Ogün böyle desinler bugün böyle desinler, Fatihalar Yasinler bitmez Karadeniz'de" ifadeleri geçiyordu. 

    Ozan Arif adıyla bilinen Arif Şirin’in, Alevilerin katliama uğradığı Maraş ve Çorum olaylarıyla ilgili marşlar bestelediği, olayları “övücü” ifadeler kullandığı biliniyor. (HABER MERKEZİ)

    Ozan Arif hayatını kaybetti

    Ozan Arif hayatını kaybetti

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