20 Şubat 2019 15:22
Metin ve Kemal Kahraman kardeşlerden Dünya Anadil Günü konseri
Metin ve Kemal Kahraman kardeşler Dünya Anadil Günü etkinlikleri kapsamında 23 Şubat’ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi Salonunda konser verecek.
Fotoğraf: Kemal Batur
21 Şubat Dünya Anadil Günü etkinlikleri kapsamında Metin-Kemal Kahraman kardeşler 23 Şubat’ta konser verecek. Zaza Dil ve Kültür Derneği (Zaza-Der) tarafından düzenlenen etkinlik Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi Salonunda saat 14:00-19:00 saatleri arasında yapılacak.
Kahraman kardeşler konserde eski çalışmalarının yanı sıra yeni çıkacak olan albümünden eserler seslendirecek. Çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerinde yer alan Kahraman kardeşlere viyolada Umut Kahraman, kemanda Ahmet Tirgil eşlik edecek. Etkinlikte ayrıca Zaza-Der Faruk Eren Tiyatro Topluluğu sahne alacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)