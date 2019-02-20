Metin Kahraman ve Kemal Kahraman'dan Dünya Anadili Günü konseri

Dünya Anadili Günü Etkinliği kapsamında Metin- KemalKahraman ve Maviş Güneşer 23 Şubat’ta konser verecek.

UNESCO 2008 yılı raporunda yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan diller arasında gösterilen Zazaca’nın yaşatılması için, İstanbul Zaza Dil ve Kültür Derneği (Zaza-Der), bu yıl 7’ncisi yapılacak Dünya Anadili Gününde bir etkinlik gerçekleştirecek. Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi salonunda 23 Şubat Cumartesi saat 14:00 ile 19:00 arasında düzenlenecek etkinlikte, Metin Kahraman, Kemal Kahraman ve Maviş Güneşer birlikte sahne alacak.

Metin-Kemal Kahraman ve Maviş Güneşer’in uzun zamandır çalıştıkları Dersim’in politik ağıtlarından oluşan yeni albüm önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Etkinlikte yeni albümden eserler de icra edilecek.

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren ve çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerinde yer alan Kahraman kardeşlere konserde Umut Kahraman viyolası, Ahmet Tirgil de kemanı ile eşlik edecek. Etkinlikte ayrıca Zaza-Der Faruk Eren Tiyatro Topluluğu da sahne alacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)