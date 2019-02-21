"Rüya"sı Küba’da gerçek olabilir

Metehan UD

İzmir

Beyin sapında tümör tespit edilen 7 yaşındaki Rüya Ertaş’ın hayatta kalabilmesinin tek umudu Küba’da olacağı tedavide. Ancak bu tedavinin gerçekleşebilmesi için Ertaş ailesinin yaklaşık 300 bin TL’ye ihtiyacı var. Baba Ertaş, dayanışma çağrısında bulundu.

Zirve Ertaş-Ayhan Ertaş çiftinin çocuğu Rüya Ertaş, geçtiğimiz temmuz ayında bir anda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Önce Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen Rüya Ertaş’a yapılan tetkiklerin ardından medulloblastom (çocukluk çağı beyin tümörü) tanısı konuldu. Rüya’nın beyin sapında 4 santim boyutunda kötü huylu, kanserli bir tümör bulundu.

Rüya Ertaş, 2 gün sonra ameliyata alındı ancak tümör beyin sapına yapışık olmasından kaynaklı doktorlar tümörün tamamını temizleyemedi. Ameliyattan sonraki süreçte ışın tedavisi uygulansa da tümörün yok edilmesi mümkün olmadı. Çocuk onkoloji doktorları aileye Rüya’nın en fazla 8 ya da 12 ay yaşayabileceğini söyledi. Yüzde yüz engelli tanısı da konulan Rüya, vücudunu kontrol etmekte zorlanıyor.

Fotoğraf: Metehan Ud/Evrensel

KÜBA’DAKİ HASTANE TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Aile bunun üzerine yeni tedavi yöntemleri arayışı içine girdi. Küba’nın bu hastalığı tedavisini ilerletme konusunda başarılı olması Ertaş ailesi için son umut oldu. Bir sağlık şirketi aracılığı ile Rüya’nın raporları İngilizceye çevrilerek Küba’ya yollandı. 10 gün önce gelen yazıda Küba Juan M. Marquez Hastanesi tedaviyi kabul ettiğini belirtti.

Ancak bu tedavi işlemlerinin başlayabilmesi için Ertaş ailesinin yaklaşık 300 bin TL civarında bir paraya ihtiyacı var. Bu para bulunabilirse Rüya 30 gün boyunca bu hastanede tedavi görecek ve sonrasında Türkiye’ye uygulanmak üzere 5 doz aşı gönderilecek. Bu parayı toparlayabilme imkanı olmayan Ertaş ailesi çevresindekilerin de desteği ile kampanya başlatacak. Ertaş ailesi, İzmir Valiliği’ne başvurarak yardım toplamak için izin istedi.

RÜYA’NIN BABASI: DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Rüya’nın babası Ayhan Ertaş İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katı atıklar biriminde çalışan İZENERJİ işçisi. Türkiye’de tedavinin mümkün olmamasından kaynaklı bu yola başvurduklarını belirten Ayhan Ertaş “Her geçen gün vaktimiz daha da azalıyor. Gittiğimiz bütün doktorlar ‘Allah’tan ümit kesilmez’ diyor ama yapılabilecek bir tedavi olmadığını da söylüyorlar. Sadece Küba’ya gidip son şansımızı denemek istiyoruz. Son ümidimiz Küba’da. Bu süreçte 170 bin TL civarında bir para borçlandım. Masraflı bir tedavi süreci geçirdik. İzmir Valiliği’nin yardım izni vermesi uzun sürebiliyormuş, biz bu sürenin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Dayanışma eliniz uzatabilecek herkesi desteğine ihtiyacımız var” dedi.