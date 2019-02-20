Bağımsız aday Eylem Sarıoğlu, semt pazarında kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum ziyaretleri ardından emekçi mahallelerini gezen Sarıoğlu, Talas Anayurt semt pazarında halkla bir araya geldi.

"ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Pazarcılarla ve kadınlarla bir araya gelen Sarıoğlu, “İktidarın ekonomi politikasında yükü çeken biz işçiler, emekçiler ve kadınlar oluyoruz. Bugün hepimizin alım gücü düşmüş vaziyetedir. Pazarcılar da geçimini idam ettirmekte güçlük çekmektedir. Şimdiye kadar bütün partiler bizlerden oy isteyip, proje anlattılar. Bizler hem oy istiyoruz hem de birlikte yönetmek istiyoruz” dedi.

Ziyareti sırasında kadınlardan büyük ilgi gören Sarıoğlu, yurttaşlarla uzun süre sohbet etti. Sarıoğlu, "Çocuğuna pazardan istediği meyveyi sebzeyi alıp yediremeyen kadınlar var. Sorunlarımız ortak, çözümlerini de ortak bulacağız” dedi. (Kayseri/EVRENSEL)

Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz

Eylem Sarıoğlu: Kayseri’yi emekçilerle birlikte yöneteceğiz