110 bin Yardımcı Hizmet Sınıfı personeli, memur kadrosu bekliyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamu kurum ve kuruluşlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı ve berber olarak görev yapan yaklaşık 110 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline memur kadrosu verilmesini istedi. Söz konusu kamu çalışanlarının bağlı oldukları hizmet sınıfı nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığına dikkat çeken Barut, verdiği kanun teklifiyle yaşanan mağduriyetin giderileceğini belirtti.

“ÜCRETLERİ VE EMEKLİLİK HAKLARI OLDUKÇA DÜŞÜK SEVİYEDE”

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunan Barut, Yardımcı Hizmet Sınıfı personellerinin görevde yükselme sınavına tabii olmamasının da yükselmelerinin önünde engel teşkil ettiğini dile getirdi. Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmediğini söyleyen Barut, “Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmuştur” dedi. (Adana/EVRENSEL)