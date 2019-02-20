Finlandiya’da ‘pedofil avı’ çağrısı yapan örgüte soruşturma

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da polis, ‘sezon avı’nı başlattığını açıklayan ırkçı Soldiers of Odin (Odin’in Askerleri) örgütü hakkında nefret suçundan soruşturma başlattı.

Facebook ve Vimeo’da yayımlanan bir videoda grubun maskeli bir üyesi, sosyal medya aracığıyla “pedofil” belirlemek için bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Son dönemde “genç kadın bulmak isteyen pedofillerin sayısında belirgin bir artış gördükleri için” böylesi bir kampanyayı başlattıklarını öne sürdü.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR

Grup, sosyal medyada açtığı hesaplarda genç kızların müstehcen resimlerini yayımlıyor ve “Eğer pedofili buluşmak isterse Odin’in Askerleri üyeleri onu unutamayacağı bir şekilde karşılayacak” diyor.

Söz konusu sosyal medya hesaplarından genç yaşlardaki kadınların resimlerini yayınladıklarını, kısa sürede yaşlı erkeklerden yanıt aldıklarını ve yanıt verenlerin çoğunluğunun ‘Arap olduğu’nu iddia etti.

SORUŞTURMA SADECE VİDEO İÇİN

Günlük yayımlanan Hbl gazetesine açıklamalarda bulunan Komiser Pekka Hetönen, Odin’in Askerleri’nin videosunun nefret suçu oluşturabileceğini söyledi. İnternette yayımlanan nefret Suçları Ulusal Savcılığın görev alanına girdiği için savcılığa durumu ilettiklerini belirtti.

Hetönen, Ulusal Savcının soruşturma açması durumunda bir bütün olarak grubu değil videoda yer alan kişilerin soruşturma kapsamında olacaklarını söyledi. Video yayımlandıktan bir süre sonra silindi. Hetönen, videonun polis girişimleri sonucu silinmediğini ve bazı özel şahısların şikayetleri üzerine ilgili şirket tarafından silinmiş olabileceğini ifade etti.

MÜLTECİ SAYISI ARTINCA ÖRGÜTLENDİLER

“Odin’in Askerleri” 2015 yılında Finlandiya’ya 32 bin sığınmacının gelmesinden sonra Mika Ranta adlı eski sabıkalı bir Nazi tarafından kurulmuştu. 20 bin nüfuslu Kemi kasabasında kurulan örgüt Finlandiya’nın 17 yerleşim biriminde örgütlenmişti. Grup, 2017 yılı ve 2018 yılının ilk 8 ayında herhangi bir eylemde bulunmamıştı.

Geçtiğimiz yılın sonbahar aylarından itibaren grubun üyeleri yeniden Finlandiya sokaklarında boy göstermeye, devriye gezmeye başladı.

“Odin’in Askerleri” Finlandiya’nın ulusal gün kutlamalarında Nazi gruplarla birlikte yürüdü. Mahkemelerin Nazi ve yabancı düşmanı Kuzey Direniş Hareketi’nin çalışmalarını yasaklamasından sonra Nazilerin yasaklanmasını protesto amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

DEVLET ARKA ÇIKMIŞTI

Örgütün ilk dönemlerinde, dönemin Emniyet Genel Müdürü Seppo Kolehmainen, gazetecilerin sorusu üzerine “Polis yasa ve düzeni sağlayacak. Ama onlar yasaları uygulamaya kalkmadıkça polisin gözü ve kulağı olabilir” diyerek “Odin’in Askerleri”ni meşrulaştırmıştı.

Adalet Bakanı Lari Lindström da, Finlilerin kendilerini güvende hissetmediklerini öne sürerek ırkçı oluşumun önemli görevler üstlendiğini öne sürmüştü.