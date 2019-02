‘Kadınlar ortak sorunları için birleşmeli’

Aysel ŞAHİN

Adıyaman

Adıyaman Barosu Kadın Komisyonu tarafından Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Av. Feyza Altun, kadın cinayetlerinde mahkemelerin katillere verdiği indirimlere değinerek “Mahkemeler katillere kravat taktı, takım elbise giydi diye ya da tahrik altında indirim uyguluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi. Mersin’de öldürülen Üniversite Öğrencisi Feray Şahin cinayetini hatırlatan Av. Altun “Feray Şahin cinayetinde katil, delillerin bir kısmını yok etti. Mahkeme yeterli araştırma ve inceleme yapmadan katile indirimli 5 yıl 3 ay ceza verdi. Ve katil sadece 1.5 yıl hapis yatıp çıktı. Böyle cezalarla kadın cinayetlerini durdurmak mümkün mü?” diye sordu.

‘ORTAK ÇIKARLARIMIZ İÇİN BİRLEŞMELİYİZ’

Av. Hülya Gülbahar ise baskının olduğu her yerde direnişin de olacağını belirterek, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi. Kadınların lehine olan kanunların değişmesi için on yıllardır mücadele ettiklerini nafaka gibi elde ettikleri bir takım kazanımların bugün iktidar tarafından yeniden ellerinden alınmaya çalışıldığını hatırlatan Av. Gülbahar, “Kadınlar olarak ortak sorunlarımızı önde tutarak birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü kadınların alanları her geçen daralıyor. Kadın kadının kurdu değil yurdu olmalıdır. Birbirimize destek olmalıyız” dedi. Hâlâ evlilik yaşı konusunda çocukların evlendirilmemesi için mücadele verdiklerini belirten Av. Gülbahar “Ama iktidar partisi milletvekilleri cinsel istismarı ve tecavüzcüyü affetmek için evlilik yaşını 18’in altına düşürme gayretinde” dedi.