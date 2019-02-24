TBMM yeni başkanını seçiyor, peki kimler aday?

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesinin, dilekçesinin de Genel Kurul'da okunmasının ardından Meclis'te bugün 29'uncu başkan seçilecek. Öte yandan TBMM'de AKP grubu, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i getirdi.

SEÇİM NASIL YAPILIYOR?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

KİMLER ADAY?

Meclis Başkanlığı için aday olan isimler şöyle:

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop,

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay,

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü,

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" demişti.

ŞENTOP, BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Mustafa Şentop, Mecliste parti gruplarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı adaylığı için başvurusunun ardından cuma günü TBMM AKP Grubu ile TBMM MHP Grubunu ziyaret ederek destek istediğini belirtti. Şentop, "MHP, içerisinden bir aday çıkartmadı, AK Parti'nin içinden çıkacak bir adayın destekleneceği ifade edilmişti. Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Dün de bunu teyiden bir mesaj vermişti" dedi.

Şentop, bugün de CHP, İYİ Parti ve HDP'nin TBMM gruplarına nezaket ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

AKP'DE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU

TBMM'de AKP grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. (Ankara/DHA)