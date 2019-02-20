TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

Binali Yıldırım'ın, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması sonrası TBMM'nin 24 Şubat Pazar günü yeni başkanı seçmesine karar verildi.

TBMM Başkanlığı için AKP'de Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı'nın isimleri konuşuluyor.

ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.

KAÇ OYLA BAŞKAN SEÇİLİR?

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilecek. (HABER MERKEZİ)