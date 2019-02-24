AKP'li Mustafa Şentop, üçüncü turda Meclis Başkanı seçildi

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesinin ve dilekçesinin Genel Kurul'da okunmasının ardından Meclis'te bugün 29'uncu başkan seçildi. İlk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamazken üçüncü turda 336 oy alan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeni Meclis Başkanı oldu. Öte yandan TBMM'de AKP grubu, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i getirdi.

KİMLER ADAYDI?

Meclis Başkanlığı için aday olan isimler şöyleydi:

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulunmuştu.

SEÇİM NASIL YAPILDI?

Gizli oyla yapılan seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy arandı.

Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamasaydı bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacaktı. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecekti.

İLK İKİ TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, ilk tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Yapılan ikinci tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 3. tur oylamaya geçildi.

ŞENTOP, 3. TURDA 336 OY ALDI

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AKP'li Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.

Oylamada, Mustafa Şentop 336, Engin Altay 124, Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" demişti.

ŞENTOP, BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Mustafa Şentop, Mecliste parti gruplarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP, içerisinden bir aday çıkartmadı, AK Parti'nin içinden çıkacak bir adayın destekleneceği ifade edilmişti. Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Dün de bunu teyiden bir mesaj vermişti" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'DE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU

TBMM'de AKP grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. (HABER MERKEZİ)