SES: Toplum yararına olmayan bu sistemden vazgeçin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nın sonuçlarını gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. SES Merkez Yürütme Kurulu adına basın açıklamasını okuyan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “Siyasi iktidarın hayata geçirmeye çalıştığı Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte toplum yönelimli sağlık hizmetleri artık tamamen yerini sermaye yönelimine terk etmiştir” dedi.

KORUYUCU DEĞİL TEDAVİ MERKEZLİ SAĞLIK HİZMETİ TEŞVİK EDİLDİ

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmeti sunumundan uzaklaştırılarak sermaye ihtiyaçlarına göre tedavi merkezli sağlık hizmeti sunumuna yönlendirildiğini ifade eden Erden, insan sağlının kar mantığından ve piyasa dinamiklerinden arındırılmış bir alan olması gerektiğini söyledi. Bölgesel temelli verilmesi gereken koruyucu sağlık hizmetlerinin birey ve tedavi merkezli olarak verilmesinin toplum sağlığı açısından sorunları büyüttüğünü belirten Erden, kamusal kaynaklardan karşılanması gereken sağlık harcamalarının ise bireysel emeklilik sigortası aracılığıyla özelleştirildiğini dile getirdi. Kadın sağlığının üreme sağlığına indirgendiğine ve aile planlaması hizmetlerinin ise Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinin (AÇSAP) işlevsizleştirilmesi sonucunda yeterli hizmeti veremediğine dikkat çeken Erden, Evde Sağlık Hizmet Birimleri’nin çalışmalarının ilaç yazmakla sınırlandırıldığını belirtti. Erden, son dönemde kamuoyunda tartışılan aşı, kanser taraması ve check-up gibi konuları örnek göstererek siyasi iktidarın popülist politikalarının birinci basamak sağlık hizmetlerini şekillendirdiğini dile getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI KÖTÜLEŞİYOR

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kötüye gittiğini ve sağlık emekçilerinin daha fazla sömürüldüğünü belirten Erden, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının kötüleştiğini ve iş güvencesinin ortadan kaldırıldığını aktardı. Bir takım prosedür tamamlama gibi işlerin iş yükünün çoğunluğunu oluşturması, görev tanımlarının net olmaması ve denetim gibi yönetsel işlemlerin cezalandırma temelli olmasının sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını belirten Erden, mobbingin de birinci basamak alanında yaygınlaştığını söyledi. Kamuda hakim olan yeni istihdam anlayışının güvencesiz ve esnek çalışmayı temel aldığını ifade eden Erden, sağlık emekçilerinin hastalık ve doğum izni gibi temel izin haklarını dahi sözleşmelerin feshedilmesi kaygısından dolayı kullanmadıklarını aktardı.

ÇÖZÜM TOPLUM YÖNELİMLİ SAĞLIK HİZMETİ

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulması gerektiğini söyleyen Erden, koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm giderlerinin kamudan karşılanması gerektiğini de ifade etti. “Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirmeden emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir” diyen Erden, sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımının sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Sadece Aile Hekimliği’nde dönüşümün mümkün olmadığını söyleyen Erden, tüm sağlık siteminin dönüştürülmesi gerektiğini belirterek “Toplum yararına olmayan ve emek sömürüsünü derinleştiren bu sistemden vazgeçilmelidir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)