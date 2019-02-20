Torba yasaya şerh: Çiftçinin ödeyeceği faiz oranı artıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP), AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclise sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 18 maddelik Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine muhalefet şerhi düştü.

Rant ve seçim endeksli torba tekliflerin, hukuk devleti ilkesinin yozlaşma sebebi olduğunun belirtildiği şerhte, Karl Marx vurgusu da yapıldı. Söz konusu şerhte, “Karl Marx’ın, 1842-43 yılları arasında Rheinische Zeitung gazetesi için Ren Eyalet Meclisi’nde 1841’de yürütülen ‘Odun Hırsızlığı Tartışmaları’ ile ilgili yazdığı bir dizi makaleden ilhamla, ilgili kanun teklifinin çok sayıda maddesi için şunları söyleyebiliriz: İlgili maddeler, genel yararı ve kamu vicdanını esas almamakta; toplumun bir kesiminin beğenisini karşılamak üzere seçim öncesi siyasi rant sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece ortaya genel yararı gözetmek zorunluluğu ile bağlayıcılığı olan bir kanun değil, toplumun belli bir kesimi ile siyasi iktidar arasında bir ayrıcalık sözleşmesi açığa çıkmaktadır” denildi.

BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Şerhte, basılı kitap ve süreli yayınların teslimini KDV’den istisnayı amaçlayan düzenlemenin yayıncılığın içerisinde bulunduğu sorunları kapsamadığı yönünde eleştiri getirildi. Şerhte, “Yayıncılık dünyasının talepleri doğrultusunda kâğıtta da KDV sıfırlanmalı, kâğıt ithalatı için ödenen yüzde 8’lik KDV, baskı malzemeleri için ödenen yüzde 18’lik KDV, yazar ve çevirmenlerden alınan yüzde 18’lik KDV ve yüzde 17’lik gelir vergisi kaldırılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

‘YURTTAŞLAR ÖTV ZAMMI İLE KARŞI KARŞIYA’

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarının yüzde 50’ye kadar arttırabilmesini öngören düzenlemenin ise yurttaşların ÖTV zammı ile karşı karşıya bırakacağı belirtildi.

Teklifin çiftçi borçlarının yapılandırılmasını öngören madde ile ilgili şerhte, AKP hükümetinin politikaları nedeniyle çiftçilerin giderek borçlandığı hatırlatılarak, düzenlemenin çiftçinin yapılandırma ile ödeyeceği miktarı belirlemek için kullanılan faiz oranının yüzde 5’lik bir artışla, yüzde 10 olarak belirlendiği yer aldı. (Ankara/MA)