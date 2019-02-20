Bornova Belediyesi’ne grev kararı yarın asılacak

Metehan UD

İzmir

Bornova Belediyesi’nde devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel-İş Perşembe günü grev kararını işyerine asacak. Anlaşma olmazsa işçiler, 11 Nisan’da greve çıkacak.

Bornova Belediyesi’nin şirketi Borbel Personel AŞ ile burada örgütlü Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube arasındaki ilk toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediye yönetiminin masaya oturmadığı sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu ve sendika, grev sürecini başlattı.

Sendika tarafından alınan grev kararı 21 Şubat Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak eylemle birlikte Bornova Belediyesi'nin başta ana binası olmak üzere tüm işyerlerine asılacak. 11 Nisan’a kadar anlaşma olmaması durumunda işçiler greve çıkarak hizmet üretmeyi durduracak.

1200'ÜN ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Bornova Belediyesi’nin ihalelerini alan taşeron şirketlerde çalışan bin 200’ün üzerinde işçi kadro düzenlemesini içeren kanun hükmünde kararname (KHK) ile birlikte belediye şirketi Borbel Personel AŞ'ye geçiş yaptı. İşçiler taşeron şirketlerdeyken örgütlü olan Genel-İş İzmir 7 Nolu Şubenin yetkisi geçiş süreciyle birlikte yetkisi düşürüldü. Ardından bakanlığa yapılan başvuru ile 5 Kasım’da toplu sözleşme için tekrar yetki belgesi alındı.

İŞÇİLER ASGARİ ÜCRET FARKINI İSTİYOR

İşçiler Bornova Belediyesi'nin park bahçeler, temizlik, fen işleri, sosyal, kültür, tiyatro gibi 20'ye yakın biriminde çalışıyor. KHK ile kamu ya da belediye şirketlerine geçirilen eski taşeron işçilere yüzde 4 oranında zam, 10 günlük yevmiye ve düşük sosyal haklar dayatılıyor. İşçilerin toplu sözleşmeden talebi asgari ücret farklarının maaşlarına yansıtılması, 112 günlük ilave tediye, diğer sosyal haklarda artış.

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