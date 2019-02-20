AİHM’de tek dosyada altı maddeden ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şu anda Tekirdağ Cezaevinde bulunan Ruşen Bayar’ın “adil yargılanma hakkının ihlaline” dair başvurusunu sonuçlandırdı. Mahkeme, Bayar’ı haklı bularak Türkiye’yi “adil yargılama hakkını ihlal etmekten” ve tutukluluk süresinin uzunluğu dahil birçok nedenden suçlu buldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplam altı maddesinin ihlal edildiğini saptayan AİHM, Bayar’a toplam 7 bin 609 avro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre şimdi 47 yaşında olan Ruşen Bayar, Kasım 2003’te ‘PKK üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında bir ay sonra hazırlanan iddianamede, “polis aracına ateş açmak, polislerin yaralandığı bir eyleme katılmak, bir kişiyi öldürmek ve terör örgütü üyeliği” ile suçlandı. İlk duruşma Aralık 2004’te dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde görüldü, Bayar tüm suçlamaları reddetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi beş yıl sonra, Şubat 2009’da Bayar’ı, iddianamedeki tüm suçlamalardan mahkum etti. Bayar beş yıl boyunca tutuklu kaldı. AİHM, tutukluluğa dair tüm itirazların mahkemelerce reddedildiğini ifade etti.

YARGITAY ONAYINCA AİHM’YE GİTTİ

Yargıtay da mahkumiyet kararını Nisan 2010’da onayınca Bayar AİHM’e başvurdu. Başvurusunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5/3. maddesindeki özgürlük ve güvenlik hakkının, uzun tutukluluk ile ihlal edildiğini belirtti. Ayrıca “gerekçesiz ve hukuksuz tutukluk ile” sözleşmenin 5/4. maddesindeki, tutukluluğun hukuki gerekçesinin mahkemece açıklanması hakkının ve buna dair telafi hakkının yokluğuyla da 5/5. maddesindeki tazminat hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

Bayar başvurusunda, AİHS’in 6/1. maddesindeki “makul zamanda adil yargılama yapılması” hakkının da yargılamanın uzunluğu ile ihlal edildiğini savundu. Başvuruda, Emniyet Müdürlüğünde, savcılıkta ve mahkeme sorgusundaki ifadesinde avukat bulundurmasına izin verilmemesiyle 6/3. maddesindeki “kişinin seçtiği yasal yardım alma hakkının” da ihlal edildiğini ifade etti. Bayar, sözleşmenin 13. maddesindeki “etkili bir kanuni yola başvurma hakkının” da yargılamanın uzunluğuna dair etkili bir itiraz yolunun yokluğuyla ihlal edildiğini ifade etti.

Bunlara ek olarak, öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürmediğine dair tanıklık etmek isteyen S.N.’yi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin tanık olarak çağırmadığını belirtti. (HABER MERKEZİ)