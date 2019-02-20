Haiti’de yoksulluk ve yolsuzluk isyanı sürüyor

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti’de yüksek enflasyon ve yolsuzluğa tepki gösteren halk, 7 Şubat’tan bu yana Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin istifası talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

Yüksek enflasyon, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara başkent Port-au-Prince’de yüz binlerce kişi katıldı. Gösterilerde şu ana kadar 9 kişi yaşamını yitirdi. Venezuela tarafından 2005’te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı. Gösteriler sürüyor.

ABD yanlısı olmakla suçlanan Devlet Başkanı Moise’ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe veriyor. Muhalif gruplar, radyo istasyonları aracılığıyla hafta sonu ülke genelinde protesto çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Nüfusun yüzde 60’ının günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı ABD’nin yanı başındaki Haiti’de, geçen yıl da aynı gerekçelerle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Haiti Senatosu tarafından yürütülen soruşturmada, en az 14 eski hükümet yetkilisinin bölge ülkelerine petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005’te oluşturulan Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Amerika kıtasında ABD’den sonra bağımsızlığını ilan eden ikinci ülke Haiti, uzun yıllar Fransız sömürgesinde kaldı. Yönetimde yaşanan krizler, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalınması ülke içerisinde sosyal eşitsizliği beraberinde getiriyor. (AA)