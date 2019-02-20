17 bin çağrı merkezi mezunu atanamıyor

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olan gençlerin sesini Meclise taşıdı. Çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olan yaklaşık 17 bin öğrencinin, KPSS puanı ile sadece 3499 kodlu 112 acil çağrı merkezine yerleştirilebildiğini belirten Şevkin “Ön lisans eğitimini almış öğrenciler 2016 yılında çeşitli bölümlerin ortak kadroları nedeniyle çağrı merkezlerine yerleşememiş, yaklaşık 3 yıldan bu yana da yeni kadro açılmadığı için iş imkanına kavuşamamıştır. 37 ilde faaliyette olan 112 acil çağrı merkezlerinin personel açığı bulunduğu bilinmektedir” dedi. 112 acil çağrı merkezi çağrı alıcı kadrolarına çağrı merkezi bölümü mezunlarının atanmasını isteyen Şevkin, “17 bin mezunun sesine kulak verilsin” dedi. (Adana/EVRENSEL)