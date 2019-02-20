ZMO Adana Şubesi: Satıştan önce üretimi tanzim edin

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi sebze-meyve fiyatlarını ve tanzim satışlarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Şube Başkanı Abdullah Doğan, üretimin tanzim edilmediği yerde meyve ve sebzenin tanzim satışının seçim öncesi siyasi hedeflere yönelik olduğunu belirterek geçici çözümlerden yine üreticinin olumsuz etkileneceğini söyledi. Halkın ucuz meye sebzeye ulaştığı tanzim satış merkezlerinin yaygınlaşmasını olumsuz karşılamadıklarını dile getiren Doğan, kalıcı çözüm için üretimin desteklenmesini istedi.

‘ÜRETİM VE KOOPERATİFÇİLİK DESTEKLENSEYDİ BU DURUMA GELİNMEZDİ’

Üretim, tüketim, politika belirsizliğinin çiftçiyi üretim açısından belirsiz bir durumda bıraktığını dile getiren Doğan, “Üretime destek verme, yatırıma destek verme, maliyetleri düşürme, kooperatifçiliği destekleme, kırsalda refahı artıracak girişimleri destekleme yoluna gidilseydi; toplum, çiftçi ve ulus olarak yüksek bedel ödemeyecek ve kimse ötekileştirilmeyecekti. Suçlu çiftçi değildir, patlıcan-domates değildir, tüketici değildir. Suçlu; gelinen noktayı yaşatanlardır” dedi.

TOPRAĞI TOHUMSUZ, TARIMI ÇİFTÇİSİZ

Çiftçinin üretim ve refah için desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Doğan, tarımda izlenen politikaların kırsalı boşaltarak, toprağı tohumsuz, tarımı çiftçisiz, tüketiciyi sağlıksız bıraktığını belirterek, “Kırsalda, tarımda giderek artan üretim ilgisizliği ve azalan gelirler, kırsalda birçok aileyi, çiftçiyi geçim için tarım dışı istihdama yöneltti ve tarımsal üretim ikinci plana atıldı. Gelinen noktada girdiler pahalı, maliyetler yüksek, çiftçinin reel geliri düşüyor. Tüketici ürün bulamıyor, bulduğunda da pahalıya alıyor ya da çoğunlukla alamıyor” dedi.

‘MARKETLERE İMTİYAZLAR TANINDI, ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ETKİSİLEŞTİRİLDİ’

Tanzim satışın bir model olarak 50 yıl önce gündeme geldiğini ve o günün ekonomik-sosyolojik koşullarında başarılı olduğuna dikkat çeken Doğan, daha sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş, pazarlarda tekelleşmeye yönelme, büyük şirketlerin ön plana çıkması nedeniyle tanzim satışlarının adeta çağdışı bir yaklaşım olarak gösterdiğini belirtti. Üretim artmadan, arz-talep dengesine dayalı üretim planlamasına gitmeden gelinen noktanın tanzim satışlarını yine can simidi olarak ortaya çıkardığını söyleyen Doğan, “Maalesef, yıllardır gündemde olan fakat iktidarlar tarafından çıkarılmayan Marketler Yasası beklerken, 2010 yılında marketlere yeni imtiyazlar tanındı. Böylece büyük büyük marketler piyasaya egemen oldu ve fiyatları belirler hale geldiler. Üretici örgütlerinin etkisiz kaldığı, kooperatifleşmenin gerçekleştirilemediği bir ortamda iş kala kala tanzim satışlara kaldı” dedi.

'SATIŞIN DEĞİL ÜRETİMİN TANZİM EDİLMESİ'

Çözüm önerilerini sıralayan Doğan, “Çiftçinin üretim araçları yoluyla desteklenmesi, tüketimin değil üretimin özendirilmesi, satışın değil üretimin tanzim edilmesi, İthalatla çözüm değil, ulusal kaynaklara ve önceliklere dayalı yerel üretim yapılması; çiftçi örgütlenmesinin tabana dayalı gerçekleşmesi ve üreticilerin kooperatiflerde örgütlenmesi. Bu kooperatiflerin üretim aşamasında ve pazarlama aşamasında etkili olması, üretim planlamasının yapılması, tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesi, gençlere ve kadınlara yönelik özel politika araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması bir tercih değil zorunluluktur” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)