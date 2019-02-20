Direnişteki işçiler Tariş delegelerine seslendi: İşçilere sahip çıkın

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında Mali Genel Kurul yapılıyor. Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan Tariş işçilerinin fabrika önündeki direnişi de sürüyor. Mali Genel Kurul öncesi kapı önüne barikatlar çekilerek işçilerin seslerini delegelere duyurması engellenmek istendi.

Direnişlerini 106 gündür sürdüren Tariş işçileri delegelere seslenerek “Kapı önündeki ve içerideki işçilere sahip çıkın” çağrısı yaptı.

Mali Genel Kurul gündeminde 6. madde görüşülecek. Bahsi geçen madde norm kadro oluşturmaya ilişkin. Maddenin ibra edilmesi durumunda Tariş’te yeni işten atmaların önü açılacak. Temizlik ve güvenlik gibi alanlarda ise taşeron çalışma hayata geçirilebilecek.

Delegelere 6. maddenin ‘tasarruf’ olarak anlatıldığını vurgulayan direnişteki işçiler, “Delegeler 6. maddeyi tasarruf olarak gördüğü için yaşananlardan haberi yok. Biz de delegelere yönetimin bu tarzını olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Ayrıca, Mali Genel Kurulda muhalif delegelerin yönetimi ve alınan yağ miktarını eleştireceklerini idarecilerin almış olduğu maaşlardan da bahsedeceklerini söyleyen işçiler “Tariş uçuruma gidiyor. Bu kurulan barikat da rezilliktir. Kime karşı önlem alıyorlar? Biz kararlıyız Tariş'e bayrağımızı asacağız” dedi.

MİLLİYET’İN HABERİNE TEPKİ

Öte yandan Milliyet’in internet sitesinde 16 Şubat tarihinde yayımlanan bir haberde TARİŞ yakınlarında yaşanan patlamayla işçilerin direnişinin art arda verilmesi tepki çekti. Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, “Sendikamız Gıda-İş’i alakası olmayan bir haberle bağdaştırmaya çalışan Milliyet Ege sayfasındaki haber, direnişte ekmeği için direnen 7 işçi arkadaşımızı konfederasyonumuz DİSK'i ve sendikamız Gıda-İş’i doğrudan hedef almaktadır. Belli ki haberi yaptıranlar ve yapanlar kendi çıkarlarını her şeyin önüne koymuş görünmektedir. Buna karşı sendika olarak ve işçi arkadaşlarımızla birlikte hukuki süreci başlatacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)