Kadın cinayetinin ardından, babanın çocuğuna cinsel istismarı çıktı 

Hilal KILIÇ

Ankara

Ankara’da boşanmak istediği için eşi Şükrü Şengül tarafından öldürülen Döndü Şengül’ün, 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Şükrü Şengül’e dava açtığı ortaya çıktı. Döndü Şengül’ün annesi “Koruma kararı varken böyle iş nasıl olur? Benim kızımın kanında ölen tüm kadınların kanı var. Ne zaman bitecek bunlar, her gün kaç kişi ölüyor” diye isyan etti.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Şükrü Şengül kendisinden boşanmak isteyen eşi Döndü Şengül’ü sokak ortasında silahla öldürmesi boşanma cinayeti olarak basına yansımıştı. Ancak Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneğinin, Döndü Şengül’ün ailesine yaptığı ziyarette konuşan komşular ve aile olayın ardındaki gerçekler anlattı.

İSTİMARCI BABA SERBEST BIRAKILMIŞ

Uzun yıllar ekonomik şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsünü gördüğünü çevresine anlatan Döndü Şengül, 8 yaşındaki kızının eşi tarafından istismara uğradığını fark ettiğinde boşanma talebi ile evden ayrıldı. Kocasına açtığı istismar davası sırasında kızı yurda yerleştirildi ve koruma kararı alındı. Ancak kızını istismar eden baba Şengül denetimli serbestlik ile salıverildi. Anne kızını yurttan çıkararak yanına aldı ve ailesinin evine yerleşti. Kızını okula bıraktığı bir gün eve dönerken Döndü Şengül, Şükrü Şengül’ün silahlı saldırısı ile hayatını kaybetti.

“ÇOCUĞA BEZ BULAMAYIP MARKET POŞETİ BAĞLARDI”

Döndü Şengül’ün annesi “O adam kendi çocuğunu taciz ediyormuş, benim kızım bunu duyunca dayanamadı artık. Yıllardır yoksulluk içinde, bebeğine bez alamadığı için market poşetlerini kesip çocuğa bağlardı. Kocası çalışmıyordu, kızımın üzerine hep borç yapmış” dedi.

“KIZIMIN KANINDA TÜM ÖLEN KADINLARIN KANI VAR”

Döndü Şengül’ün annesi “Kızımın daha 5 aylık oğlu vardı, sütü aka aka öldü. Bunun olacağı belliydi. Koruma kararı varken böyle iş nasıl olur? Benim kızımın kanında ölen tüm kadınların kanı var. Ne zaman bitecek bunlar, her gün kaç kişi ölüyor” diye isyan etti.

“İDAM ÇÖZÜM DEĞİL, OLMADAN ENGELLESİNLER”

Şengül’ün komşuları ise “Her gün kaç kadın öldürülüyor, duyuyoruz. Kim bilir duymadığımız daha kaç tane var. Bu işin önünü almaları lazım. Suçluyu yakalayınca öldürmek, idam falan da çözüm değil. Olmadan önce koruyacaklar kadınları” sözleri ile koruma kararı olmasına rağmen bu olayın yaşanmış olmasını anlayamadıkları aktardılar.

KADINLAR CİNAYETE KARŞI EYLEM YAPACAK

Bu davanın takipçisi olacaklarını ve kadın cinayetlerine karşı asla sessiz kalmayacaklarını belirten Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği yaptığı açıklamada, “Öldürülen kız kardeşimizin çocuğunu korumak için açtığı ve bizlere kalan istismar davasının da takipçisi olacağız” denildi. Şükrü Şengül’ün en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacakları belirtilen açıklamada, 21 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da öldürülen Döndü Şengül için yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu.