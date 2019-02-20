CHP'de liste tartışmaları bazı ilçe örgütlerini ayağa kaldırdı

Aday belirlenme sürecinin başından itibaren ‘parti içi demokrasi’ işlemediğine ilişkin tartışmaların sürdüğü CHP’de sular durulmuyor. Listelerin YSK’ye teslim edilmesinin ardından CHP’nin Adalar ve Ödemiş ilçe yönetimleri topluca istifa etti. Avcılar’da ise belediye meclis üye adaylarının ilçe örgütünün ve fikri alınmadan belirlenmesine tepki geldi. Buca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in yerine meclis üyesi Erhan Kılıç'ın isminin ilçe seçim kuruluna bildirilmesine CHP İzmir İl Başkanlığı önünde tepki gösterildi.

AVCILAR'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Belediye Meclis Adayları listesinin kendi iradeleri dışında belirlenmesine tepki gösteren CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve ilçe örgütünü olağanüstü toplantıya çağırdı. Şeker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart Yerel Seçimleri için Avcılar İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen CHP Avcılar Belediye Meclisi Adayları Listesi, İlçe Başkanı olarak benim, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli’nin onayı olmadan verilen, Avcılar’ı temsil etmeyen, altında imzamız olmayan bir listedir.”

Kararı değerlendirmek üzere Avcılar İlçe Örgütünü ilçe binasında yapılacak olağan üstü toplantıya çağıran Şeker, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Avcılar Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli ile birlikte, üzerinde günlerce çalışarak, Avcılar mahalle örgütlerinin, Avcılar’daki sivil toplum kuruluşlarının ve ittifak içerisinde olduğumuz bağımsız grupların ve siyasi partilerin görüşlerini alarak bir meclis listesi oluşturmaya çalıştık. Avcılar’a öbeklenmiş rant gruplarını ve meclis üyeliği için milyonlarca lira teklif eden adayları listemizin dışında bırakmayı ilke edindik. Seçimi kazanacak; Avcılar’ı Türkiye’ye örnek olacak bir toplumcu-kamucu belediye hedefimizin lokomotifi yapacak belediye meclis listemizi onaylatmak üzere pazar günü öğlen saatlerinde Genel Merkezimize ulaştık. İki gün boyunca, genel merkezde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul listelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından çeşitli gerekçelerle bekletildik, oyalandık. İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, listeyi alıp, ‘gece saatlerinde sizi görüşmek üzere çağıracağız’ demesine rağmen, listeyi görüşmek üzere bir muhatap bulamadık, çağrılmadık. Bugün sabah saatlerinde İl Başkanı’na listeyi sorduğumuzda ‘Listenizi İstanbul’a gidince görürsünüz’ cevabını aldık. Kamuoyuna yansıdığı gibi, Biz Ankara’da genel başkan yardımcıları tarafından bekletilirken; İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ında içinde olduğu bir organizasyonla, Başakşehir ilçemizden üçüncü bir şahıs yetkilendirilerek Avcılar İlçe Seçim Kurulu’na CHP Avcılar Belediye Meclis Üyeleri listesi teslim edildi. Listenin teslim edildiği bilgisinin ulaşmasının ardından; grup toplantısı konuşması sonrasında, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘İlçe Başkanlığımızın ve Belediye Başkan Adayımızın onayı olmadan, İl Başkanı ve Genel Başkan yardımcıları tarafından bir liste hazırlandığını ve bu listenin İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildiğini’ anlattık. Genel Başkan’ın ‘Bunu düzeltelim’ demesine ve görevlendirmesine rağmen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı listeyi yenilemek için herhangi bir girişimde bulunmadı.”

LİSTE BİLGİMİZ DIŞINDA SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLDİ

“Bu liste Avcılar örgütünün onayını taşımayan bir listedir” diyen Şeker şöyle devam etti: “Partimizin il başkanı ve sorumlu genel başkan yardımcıları, ilçe başkanını ve belediye başkan adayını 3 gün genel merkez binasında bekletip ‘Görüşeceğiz, bekleyin’ derken, adayın ve ilçe başkanının bilgisi dışında bir listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettirmiştir. Birçok hukuki ve etik sorun taşımaktadır. Örgüt ve adayla ortaklaşarak belirlediğimiz ilkelere aykırı bir listedir. Avcılar İlçe Başkanı olarak bu listeyi kabul etmem ve onaylamam mümkün değildir. ‘Temiz Toplum, Temiz Siyaset’ şiarıyla, Cumhuriyetimizin son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi’ni rant gruplarına teslim etmemek adına giriştiğimiz mücadelemizde, bundan sonraki yol haritamızı Avcılar örgütümüzle birlikte çizeceğiz. Durumu birlikte değerlendirmek, doğru kararı birlikte vermek üzere, Avcılar örgütümüzü yarın (20 Şubat) saat 17.00’de Avcılar ilçe binamızda yapacağımız olağanüstü örgüt toplantısına çağırıyorum.”

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

İZMİR'DE BUCA ADAYI DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİSİ

CHP PM tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in yerine meclis üyesi Erhan Kılıç'ın isminin ilçe seçim kuruluna bildirilmesine tepki gösteren CHP'li üyeler Konak ilçesindeki CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i istifaya davet eden üyeler, polis tarafından binaya alınmadı.

Adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in ağabeyi Esat Nezir, "Son anda ne oldu ne bitti ki başkasının ismi veriliyor içeriye? Pazar günü aday tanıtımına gittik hep beraber yanında olduk. Bir gün sonra ne değişti de başka bir isim girdi hiç kimsenin haberi olmadan?" dedi.

Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

CHP ÖDEMİŞ İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, parti genel merkezinin, belediye meclis üyesi aday listesinde mutabakata varılan listenin dışında hareket etmesinden dolayı yönetim olarak istifa ettiklerini belirtti.

İlçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, süreç içerisinde, belediye başkan aday adaylarını bir araya getirme konusunda ılımlı, olumlu çalışmalar sergilediklerini ifade eden Kiremitçi, şöyle konuştu:

“Ne var ki bu yaşadığımız süreç içerisinde, mevcut belediye meclis üyesi aday listesi oluşturulurken genel merkez, mutabakata varmış olduğumuz listenin dışında, örgütümün, yönetimimin dışında kararlar almasından dolayı istifalarımızı sunuyoruz. Örgütten, yönetimden gelen arkadaşlarımızın bu liste içerisinde yer almamasından dolayı yönetim kurulum ve şahsımın onur ve gururuyla oynanmıştır. Bu süreçten itibaren Kadın Kolları Başkanı Sezer Türkmenoğlu ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Şenay ve yönetimi, ilçe yönetimiyle birlikte bazı arkadaşlarımız, 24 partilimiz istifalarını sunmuşlardır.”

ADALAR’DA İSTİFA

CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar İlçe Yönetimi, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci de liste tartışmaları nedeniyle görevlerinden istifa etti. CHP Adalar’da gazeteci Erdem Gül’ü aday göstermişti. İlçe yönetiminden Erdem Gül’den Adalı olmaması başka ilde yaşaması nedeniyle tepkiler yükselmişti. (HABER MERKEZİ)