20 Şubat 2019 12:36

CHP Avcılar Örgütü: Belediye meclis üyeleri listesinde imzamız yok

CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak CHP’nin belediye meclis üyeleri listesine tepki gösterdi.

CHP Avcılar Örgütü: Belediye meclis üyeleri listesinde imzamız yok

Fotoğraf: CHP Avcılar İlçe Örgütü

    • Paylaş

    CHP Avcılar İlçe Örgütü’nde yerel seçim tartışması yaşanıyor. Belediye Meclis Adayları listesinin kendi iradeleri dışında belirlenmesine tepki gösteren CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

    “31 Mart Yerel Seçimleri için Avcılar İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen CHP Avcılar Belediye Meclisi Adayları Listesi, İlçe Başkanı olarak benim, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli’nin onayı olmadan verilen, Avcılar’ı temsil etmeyen, altında imzamız olmayan bir listedir.”

    Kararı değerlendirmek üzere Avcılar İlçe Örgütünü ilçe binasında yapılacak olağan üstü toplantıya çağıran Şeker, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

    “Avcılar Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli ile birlikte, üzerinde günlerce çalışarak, Avcılar mahalle örgütlerinin, Avcılar’daki sivil toplum kuruluşlarının ve ittifak içerisinde olduğumuz bağımsız grupların ve siyasi partilerin görüşlerini alarak bir meclis listesi oluşturmaya çalıştık. Avcılar’a öbeklenmiş rant gruplarını ve meclis üyeliği için milyonlarca lira teklif eden adayları listemizin dışında bırakmayı ilke edindik. Seçimi kazanacak; Avcılar’ı Türkiye’ye örnek olacak bir toplumcu-kamucu belediye hedefimizin lokomotifi yapacak belediye meclis listemizi onaylatmak üzere pazar günü öğlen saatlerinde Genel Merkezimize ulaştık. İki gün boyunca, genel merkezde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul listelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından çeşitli gerekçelerle bekletildik, oyalandık. İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, listeyi alıp, ‘gece saatlerinde sizi görüşmek üzere çağıracağız’ demesine rağmen, listeyi görüşmek üzere bir muhatap bulamadık, çağrılmadık. Bugün sabah saatlerinde İl Başkanı’na listeyi sorduğumuzda ‘Listenizi İstanbul’a gidince görürsünüz’ cevabını aldık. Kamuoyuna yansıdığı gibi, Biz Ankara’da genel başkan yardımcıları tarafından bekletilirken; İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ında içinde olduğu bir organizasyonla, Başakşehir ilçemizden üçüncü bir şahıs yetkilendirilerek Avcılar İlçe Seçim Kurulu’na CHP Avcılar Belediye Meclis Üyeleri listesi teslim edildi. Listenin teslim edildiği bilgisinin ulaşmasının ardından; grup toplantısı konuşması sonrasında, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘İlçe Başkanlığımızın ve Belediye Başkan Adayımızın onayı olmadan, İl Başkanı ve Genel Başkan yardımcıları tarafından bir liste hazırlandığını ve bu listenin İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildiğini’ anlattık. Genel Başkan’ın ‘Bunu düzeltelim’ demesine ve görevlendirmesine rağmen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı listeyi yenilemek için herhangi bir girişimde bulunmadı.”

    LİSTE BİLGİMİZ DIŞINDA SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLDİ

    “Bu liste Avcılar örgütünün onayını taşımayan bir listedir” diyen Şeker şöyle devam etti: “Partimizin il başkanı ve sorumlu genel başkan yardımcıları, ilçe başkanını ve belediye başkan adayını 3 gün genel merkez binasında bekletip ‘Görüşeceğiz, bekleyin’ derken, adayın ve ilçe başkanının bilgisi dışında bir listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettirmiştir. Birçok hukuki ve etik sorun taşımaktadır. Örgüt ve adayla ortaklaşarak belirlediğimiz ilkelere aykırı bir listedir. Avcılar İlçe Başkanı olarak bu listeyi kabul etmem ve onaylamam mümkün değildir. ‘Temiz Toplum, Temiz Siyaset’ şiarıyla, Cumhuriyetimizin son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi’ni rant gruplarına teslim etmemek adına giriştiğimiz mücadelemizde, bundan sonraki yol haritamızı Avcılar örgütümüzle birlikte çizeceğiz. Durumu birlikte değerlendirmek, doğru kararı birlikte vermek üzere, Avcılar örgütümüzü yarın (20 Şubat) saat 17.00’de Avcılar ilçe binamızda yapacağımız olağanüstü örgüt toplantısına çağırıyorum.” (İstanbul/EVRENSEL)

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Terim- Kütahyalı davasında mahkeme Kütahyalı’ya ceza kararında direndi
    SONRAKİ HABER

    Direnişteki işçiler Tariş delegelerine seslendi: İşçilere sahip çıkın
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Partilerde tepkiler bireysel ama kaynağı sistemsel

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yargının görevi burun sürtmek mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    'FETÖ'cünün kızı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    ‘İşsizlik çağın vebasıdır’

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıklı yaşam

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Hey gidi Baba İshak, hey gidi Kahta
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Siemens
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Direnişteki işçiler Tariş delegelerine seslendi: İşçilere sahip çıkın
    Direnişteki işçiler Tariş delegelerine seslendi: İşçilere sahip çıkın

    İzmir’de sendika hakkı için direnişlerini sürdüren Tariş işçileri, Mali Genel Kurul için toplanan delegelere çağrı yaptı.

    Bornova Belediyesi’ne grev kararı yarın asılacak
    Bornova Belediyesi’ne grev kararı yarın asılacak

    Bornova Belediyesi'nde TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Genel-İş grev kararını perşembe günü işyerine asacak.

    GÜNCELLENDİ
    Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü
    Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü

    Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 4 işçi yaşamını yitirdi.

    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski kimdir?
    TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski kimdir?

    TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi. Torino doğumlu Kaslowski, 2017'den beri başkan yardımcısıydı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP, Buca ve Bornova'da bağımsız adayları destekleyecek
    EMEP, Buca ve Bornova'da bağımsız adayları destekleyecek

    Emek Partisi, İzmir Buca ve Bornova'da destekleyecekleri bağımsız belediye meclis üyesi adaylarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin’de Burhanettin Kocamaz bilmecesi
    Mersin’de Burhanettin Kocamaz bilmecesi

    Yerel seçim öncesi aday listelerinin teslimi esnasında en ilginç gelişme Mersin'de yaşandı. Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Partiden adaylığı riske girdi.

    ZMO Adana Şubesi: Satıştan önce üretimi tanzim edin
    ZMO Adana Şubesi: Satıştan önce üretimi tanzim edin

    Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, tanzim satış uygulamasını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

    Kadın cinayetinin ardından, babanın çocuğuna cinsel istismarı çıktı 
    Kadın cinayetinin ardından, babanın çocuğuna cinsel istismarı çıktı 

    Döndü Şengül, boşanmak istediği eşi Şükrü Şengül tarafından öldürüldü. Şükrü Şengül'ün 8 yaşındaki kızını istismar ettiği ortaya çıktı.

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    'BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    CHP Avcılar Örgütü: Belediye meclis üyeleri listesinde imzamız yok
    CHP Avcılar Örgütü: Belediye meclis üyeleri listesinde imzamız yok

    CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak CHP’nin belediye meclis üyeleri listesine tepki gösterdi.

    TBMM'de torba yasa görüşmeleri sırasında ‘secde’ tartışması yaşandı
    TBMM'de torba yasa görüşmeleri sırasında ‘secde’ tartışması yaşandı

    TBMM Genel Kurulunda süren görüşmeler sırasında HDP’li Ahmet Şık ile AKP’li Özlem Zengin arasında ‘secdeye durma’ tartışması yaşandı.

    Soma Katliamı davasında istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor
    Soma Katliamı davasında istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor

    Soma Katliamı davasında gerekçeli kararın açıklanması üzerine taraflar istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

    Aile sağlığı merkezlerindeki ödenek krizi Meclis gündeminde
    Aile sağlığı merkezlerindeki ödenek krizi Meclis gündeminde

    CHP Milletvekili Murat Emir, Aile Sağlığı Merkezlerinde cari ödemelerin gecikmesi nedeniyle yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı.

    Kocaeli adayı Başaran: İşçilerin ihtiyacına göre hareket edeceğiz
    Kocaeli adayı Başaran: İşçilerin ihtiyacına göre hareket edeceğiz

    Seçim çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Reyhan Başaran, Darıca’da fabrika çıkışında işçilerle görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım
    Amedspor'dan çağrı: Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım

    Irkçı saldırılara maruz kalan Amedspor'dan çağrı: “Gelin bir araya gelelim, ön yargıları kaldıralım”

    AKP'li Özlem Zengin’den polis tacizine ‘telaş’ savunması
    AKP'li Özlem Zengin’den polis tacizine ‘telaş’ savunması

    AKP Milletvekili Özlem Zengin, üniversite öğrencisi Merve Demirel’in polisin cinsel tacizine uğramasını ‘telaş’la açıkladı.

    2019 Yatırım Programı'na göre Erdoğan’a 3.2 milyar lira ayrıldı
    2019 Yatırım Programı'na göre Erdoğan’a 3.2 milyar lira ayrıldı

    2019 Yatırım Programı’nda projelerin toplam tutarı belli oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Milas'ta maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan son işçinin cansız bedeni de çıkarıldı.

    Muhammed Culani: Geçmişi, el Kaide'yle bağı, katliamları
    Muhammed Culani: Geçmişi, el Kaide'yle bağı, katliamları

    Muhammed Culani'nin yaralı şekilde Antakya'ya getirildiği iddia edildi. Suriye'deki en etkili cihatçı grubun lideri, çok sayıda katliamın sorumlusu.

    Fransız Milletvekili Sebastien Nadot: Fransa Yemen'de öldürüyor
    Fransız Milletvekili Sebastien Nadot: Fransa Yemen'de öldürüyor

    Fransız Milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ‘Fransa Yemen’de öldürüyor’ yazılı pankartla tepki gösterdi.

    Trump: Nükleerden arındırma konusunda zaman baskısı yok
    Trump: Nükleerden arındırma konusunda zaman baskısı yok

    ABD Başkanı Donald Trump, Güney Koreli mevkidaşıyla Kuzey Kore'yle yapacağı zirve hakkında görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları
    CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

    CHP yerel seçim adaylarını YSK'ye teslim etti. Belediye başkan adaylarının il il listesi...

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 13 büyükşehir, 30 il ve 437 ilçe ve 118 beldede toplamda 598 aday gösterdi.

    Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler
    Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler

    Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Trump'a yanıt verdi: Kukla bir yönetim kurmak isteyenlerin cesetlerimizi çiğnemesi gerekecek.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor
    HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor

    Ankara’da Büyükşehir için aday göstermeyen HDP, İç Anadolu Bölgesinde Konya ve Kayseri olmak üzere toplam 12 belediyede aday çıkardı.