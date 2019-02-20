CHP Avcılar Örgütü: Belediye meclis üyeleri listesinde imzamız yok

CHP Avcılar İlçe Örgütü’nde yerel seçim tartışması yaşanıyor. Belediye Meclis Adayları listesinin kendi iradeleri dışında belirlenmesine tepki gösteren CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

“31 Mart Yerel Seçimleri için Avcılar İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen CHP Avcılar Belediye Meclisi Adayları Listesi, İlçe Başkanı olarak benim, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli’nin onayı olmadan verilen, Avcılar’ı temsil etmeyen, altında imzamız olmayan bir listedir.”

Kararı değerlendirmek üzere Avcılar İlçe Örgütünü ilçe binasında yapılacak olağan üstü toplantıya çağıran Şeker, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Avcılar Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli ile birlikte, üzerinde günlerce çalışarak, Avcılar mahalle örgütlerinin, Avcılar’daki sivil toplum kuruluşlarının ve ittifak içerisinde olduğumuz bağımsız grupların ve siyasi partilerin görüşlerini alarak bir meclis listesi oluşturmaya çalıştık. Avcılar’a öbeklenmiş rant gruplarını ve meclis üyeliği için milyonlarca lira teklif eden adayları listemizin dışında bırakmayı ilke edindik. Seçimi kazanacak; Avcılar’ı Türkiye’ye örnek olacak bir toplumcu-kamucu belediye hedefimizin lokomotifi yapacak belediye meclis listemizi onaylatmak üzere pazar günü öğlen saatlerinde Genel Merkezimize ulaştık. İki gün boyunca, genel merkezde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul listelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından çeşitli gerekçelerle bekletildik, oyalandık. İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, listeyi alıp, ‘gece saatlerinde sizi görüşmek üzere çağıracağız’ demesine rağmen, listeyi görüşmek üzere bir muhatap bulamadık, çağrılmadık. Bugün sabah saatlerinde İl Başkanı’na listeyi sorduğumuzda ‘Listenizi İstanbul’a gidince görürsünüz’ cevabını aldık. Kamuoyuna yansıdığı gibi, Biz Ankara’da genel başkan yardımcıları tarafından bekletilirken; İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ında içinde olduğu bir organizasyonla, Başakşehir ilçemizden üçüncü bir şahıs yetkilendirilerek Avcılar İlçe Seçim Kurulu’na CHP Avcılar Belediye Meclis Üyeleri listesi teslim edildi. Listenin teslim edildiği bilgisinin ulaşmasının ardından; grup toplantısı konuşması sonrasında, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘İlçe Başkanlığımızın ve Belediye Başkan Adayımızın onayı olmadan, İl Başkanı ve Genel Başkan yardımcıları tarafından bir liste hazırlandığını ve bu listenin İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildiğini’ anlattık. Genel Başkan’ın ‘Bunu düzeltelim’ demesine ve görevlendirmesine rağmen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı listeyi yenilemek için herhangi bir girişimde bulunmadı.”

LİSTE BİLGİMİZ DIŞINDA SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLDİ

“Bu liste Avcılar örgütünün onayını taşımayan bir listedir” diyen Şeker şöyle devam etti: “Partimizin il başkanı ve sorumlu genel başkan yardımcıları, ilçe başkanını ve belediye başkan adayını 3 gün genel merkez binasında bekletip ‘Görüşeceğiz, bekleyin’ derken, adayın ve ilçe başkanının bilgisi dışında bir listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettirmiştir. Birçok hukuki ve etik sorun taşımaktadır. Örgüt ve adayla ortaklaşarak belirlediğimiz ilkelere aykırı bir listedir. Avcılar İlçe Başkanı olarak bu listeyi kabul etmem ve onaylamam mümkün değildir. ‘Temiz Toplum, Temiz Siyaset’ şiarıyla, Cumhuriyetimizin son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi’ni rant gruplarına teslim etmemek adına giriştiğimiz mücadelemizde, bundan sonraki yol haritamızı Avcılar örgütümüzle birlikte çizeceğiz. Durumu birlikte değerlendirmek, doğru kararı birlikte vermek üzere, Avcılar örgütümüzü yarın (20 Şubat) saat 17.00’de Avcılar ilçe binamızda yapacağımız olağanüstü örgüt toplantısına çağırıyorum.” (İstanbul/EVRENSEL)