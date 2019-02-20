TBMM'de torba yasa görüşmeleri sırasında ‘secde’ tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler sırasında HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında ‘secdeye durma’ tartışması yaşandı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP'nin yasa hazırlama şeklini ve getirilen torba kanunlara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yargının sorunlu halinin bugüne ait bir problem olmadığını söyleyen Şık, “Bugünkü kadar eleştiri konusu edilip güven duyulmayan bir aygıta dönüşmesi ise tamamıyla sizin eseriniz” dedi

15 Temmuz sonrasında kadrolarının üçte birinin ihraç edilerek birçoğunun tutuklandığı yargıda, ‘cemaatten’ doğan boşluğun iktidarın kadrolarınca doldurulduğunu ifade eden Şık, şunları kaydetti:

“Aslolan liyakat değil biat. Geçmişte hoca efendiye secde edilirdi, şimdi 'reis' dediğiniz liderinize ediliyor. Bu yüzdendir ki liyakatle sahip olunamayan makam ve mevkilerde oturanlar var güçleriyle adaletsizliğe tutunuyor, hukuksuzluğa göz yumuyor, hukuksuzluk üzerine kurulu bir düzenin suç ortağına dönüşüyor.”

AKP Grup Başkanvekili Zengin, Şık'ın “Geçmişte hoca efendiye secde edilirdi, şimdi 'reis' dediğiniz liderinize ediliyor” sözleri üzerine söz alarak “Biz kimseye secde etmiyoruz, siz ediyorsanız bilemiyorum, siz başkalarının sözünden çıkamıyorsanız bilemiyorum ama biz, arkadaşlarımız sadece Allah'a secde ediyoruz, kimseye secde eden durumda değiliz. Hayatımız boyunca, siyaset yaparken de hiç kimseye, hiçbir hocaya, hiçbir şahsa asla ve kata secde etmedik ve etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

‘AFRİKA ÜLKELERİNİN BİLE GERİSİNE DÜŞTÜK’

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde son sıralarda yer aldığını, bazı Afrika ülkelerinin bile gerisine düştüğünü belirtti.

Yargı bağımsızlığı olduğu sürece hukukun üstünlüğünden söz edilebileceğini vurgulayan Antmen, “Yargı bağımlı ve tarafsız değilse hukuk sistemi neye göre karar verecek, siz kendinizi güvende hissedebilecek misiniz, halk huzurlu olacak mı ekonomi düzelecek mi?” diye sordu.

Hakim ve savcılık sınavında 70 barajının kaldırıldığını, şimdi tekrar getirildiğini söyleyen Antmen, barajın daha da artırılmasını istedi. Antmen, İngiltere'de hakim olmak için 15 yıl avukatlık şartı arandığını, 30 yıl hukukçu olmayan birinin ise ağır ceza hakimi olamadığını söyledi.

En nitelikli hukukçuların seçilip yetiştirilmesi, meslek içi eğitime önem verilmesi gerektiğini kaydeden Antmen, hakim ve savcı sınavlarında mülakatların sözlü ve yazılı olarak kayda alınmasını istedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, siyasetin yargıya müdahale ettiği sürece Türkiye'de demokrasi, yargı bağımsızlığı, hakimlerin tarafsızlığı olamayacağını, savunma hakkı ihlallerinin had safhaya varacağını belirtti.

Çok güzel adliyeler yapıldığını, adliyelerin saray haline getirildiğini ifade eden Bülbül, “Ama içini dolduramadınız. Saray talimatıyla, saray yargısıyla yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdınız” dedi.

AKP Kütahya Milletvekili İshak Gazel, son 15 yılda yargıda etkinliğin, verimliliğin artırılması, yargılamanın makul sürelerde olması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçtiğini, isabetli kararların ve yargılamada makul sürelerin olduğunu iddia eden Gazel, yüksek mahkemeler ile ilk derece mahkemelerinde iş yükü fazlalığının yargılama sürecinin uzamasına, yargıda güvenin azalmasına neden olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından teklifin 1. bölümü üzerinde görüşmelere geçildi. (AA)