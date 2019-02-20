sahibinden.com sitesinin İngiltereli şirkete satılacağı iddia edildi

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com’un rekor fiyata İngiltereli emlak şirketi Marks & Mann’a satılacağı iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün haberine göre; firmanın 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.

Türkiye’nin en büyük internet sitelerinden Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero’ya 589 milyon dolara gitmişti.

44 MİLYON KULLANICI

Türkiye’nin ilk emlak sitelerinden biri olan sahibinden.com, 2018 yılında ayda ortalama 44,3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi. Platformda toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı ve kullanıcılar birbirine toplamda 220 milyon mesaj gönderdi. 2018’de sahibinden.com’un mobil uygulamasının kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 26 arttı ve uygulama Apple Store’da 2018’in en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yer aldı. sahibinden.com’da 2018 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. En çok emlak ilanı veren şehir İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti. (HABER MERKEZİ)