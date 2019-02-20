20 Şubat 2019 11:37
Son Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2019 13:15

Mersin’de Burhanettin Kocamaz bilmecesi

Yerel seçim öncesi aday listelerinin teslimi esnasında en ilginç gelişme Mersin'de yaşandı. Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Partiden adaylığı riske girdi.

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Mersin’de Burhanettin Kocamaz bilmecesi

Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

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    Mersin’de İYİ Partinin adayı olacağı açıklanan ancak son gün belgelerinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geç teslim edildiği duyurulan Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kocamaz için adaylık kapısının kapanmadığı, YSK'nin değerlendirme yapacağı belirtilirken İYİ Parti ve Kocamaz olayı "Dahili bir operasyon" olarak tanımladı. İYİ Parti İl Başkanı'nın görevden alındığı duyuruldu. MHP ise olayı olayın CHP-İYİ Parti arasında danışıklı dövüş olduğunu iddia etti.

    MHP: ZİLLET İTTİFAKI'NIN OPERASYONU

    Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Burhanettin Kocamaz'a ilişkin açıklama yapıldı. A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Akçay, Kocamaz’ın durumu için “Zillet İttifakı’nın örtülü bir aday çekme operasyonu” yorumunda bulundu.

    KOCAMAZ, MHP'DEN GELDİ

    MHP’den Tarsus Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kocamaz, geçtiğimiz yıl partiden ayrılmıştı.

    BURHANETTİN KOCAMAZ'IN ADAYLIĞI NASIL RİSKE GİRDİ?

    31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Partinin ittifakta anlaşma sağlayamadığı kentlerden biri olan Mersin’de Kocamaz’ın İYİ Parti adayı olarak seçime gireceği duyuruldu. Ancak dün Mersin İl Seçim Kurulu, 17.26'da verilen Burhanettin Kocamaz'ın evraklarını tutanak karşılığında teslim aldı. Kocamaz'ın evrakları verilirken YSK'ye hitaben mazeret dilekçesi sunuldu. Dilekçe YSK tarafından değerlendirilecek.YSK, mazereti haklı bulursa, 22 Şubat'ta askıya çıkacak listede Burhanettin Kocamaz'ın ismi, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yer alacak.

    İYİ PARTİ: DAHİLİ BİR OPERASYON

    İYİ Partiden konuya dair yapılan açıklamada “Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17.00'den sonra Seçim Kuruluna götürüldüğü gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Partiye yönelik ‘dahili’ bir operasyondur. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına hem de refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.” denildi.

    AKŞENER: HAİN KUMPAS

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' dedi.

    KOCAMAZ: İÇİMİZDEN VURULDUK

    Burhanettin Kocamaz ise adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemesiyle ilgili, “Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk” dedi.

    Belediye hizmet binası önünde toplananlara balkondan seslenen Kocamaz, “Bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum.  Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok. Bizim, yapılan tüm anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 17.00'den sonra dosyayı oraya götürüyor.”

    “Bugüne kadar ne ihanetler gördük ama böylesini hiç aklımızın ucundan geçirmedik." diyen Kocamaz,  şöyle devam etti: “Bizim mücadelemiz halk için mücadeledir. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar.”

    Kocamaz, adaylıktan çekildiği ve dosyayı bilerek geç verdirdiği iddialarına tepki göstererek, hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını belirtti.

    Provokasyona gelinmemesi çağrısında bulunan Kocamaz, "Bize güvenin, sakin olun. Ama provokasyonlara da gelmeyin. Birileri, aklınca davul çaldırmaya da başlamış olabilir ama şunu bilsinler ki o davulu 1 Nisan'da bu meydanda biz çalacağız. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi, rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecektir” diye konuştu.

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