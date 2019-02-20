Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday olacak

Mersin’de İYİ Partinin adayı olacağı açıklanan ancak son gün belgelerinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geç teslim edildiği duyurulan Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına ilişkin tartışmalar yaşandı.

İYİ Parti’nin Mersin’de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz’ı aday gösterememesi sonrasında adaylığı riske giren Kocamaz, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile görüştü. Görüşme sonrası varılan anlaşmaya anlaşmaya göre Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olacak. NTV’den Celal Çamur’un haberine göre, başvuru yarın yapılacak.

İYİ Parti ve Burhanettin Kocamaz olayı "Dahili bir operasyon" olarak tanımlarken, İYİ Parti İl Başkanı'nın görevden alındığı duyuruldu. MHP ise olayın CHP-İYİ Parti arasında danışıklı dövüş olduğunu iddia etti.

MHP: ZİLLET İTTİFAKI'NIN OPERASYONU

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Burhanettin Kocamaz'a ilişkin açıklama yapıldı. A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Akçay, Kocamaz’ın durumu için “Zillet İttifakı’nın örtülü bir aday çekme operasyonu” yorumunda bulundu.

MHP’den Tarsus Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kocamaz, geçtiğimiz yıl partiden ayrılmıştı. Kocamaz hakkında "FETÖ" iddiaları ortaya atılmıştı.

BURHANETTİN KOCAMAZ'IN ADAYLIĞI NASIL RİSKE GİRDİ?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Partinin ittifakta anlaşma sağlayamadığı kentlerden biri olan Mersin’de Kocamaz’ın İYİ Parti adayı olarak seçime gireceği duyuruldu. Ancak dün Mersin İl Seçim Kurulu, 17.26'da verilen Burhanettin Kocamaz'ın evraklarını tutanak karşılığında teslim aldı. Kocamaz'ın evrakları verilirken YSK'ye hitaben mazeret dilekçesi sunuldu. Dilekçe YSK tarafından değerlendirilecek.YSK, mazereti haklı bulursa, 22 Şubat'ta askıya çıkacak listede Burhanettin Kocamaz'ın ismi, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yer alacak.

İKİNCİ FORMÜL ARAYIŞI: BAŞKA PARTİ

Bu arada, İYİ Partinin Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmesi konusunda ikinci formül üzerinde de durduğu öğrenildi. YSK'ya yapılan itirazın olumsuz sonuçlanması halinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP) veya Demokratik Sol Parti'den (DSP) birinin, kentteki adayını kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart'a kadar çekip, yerine Burhanettin Kocamaz'ın seçimlere girme ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kocamaz'ın İYİ Partiden aday olmasının mümkün olmadığı, sadece diğer partilerden birinin Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekmesi halinde, Kocamaz'ı çekilen adayın yerine seçime girebileceği ifade edildi.

Millet İttifakı'nın ortakları CHP ile İYİ Parti'nin ayrı adaylarla seçime girdiği Mersin'de, CHP Vahap Seçer'i, SP Erdal Alkan'ı, DSP ise Emrah Küçükkapdan'ı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. CHP'nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'i geri çekip, Kocamaz'ı aday gösterme ihtimalinin kentte tartışıldığı öğrenildi. Ayrıca İYİ Parti'nin SP ve DSP ile bu konuda görüşme yaptığı ileri sürüldü.

İYİ PARTİ: DAHİLİ BİR OPERASYON

İYİ Partiden konuya dair yapılan açıklamada “Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17.00'den sonra Seçim Kuruluna götürüldüğü gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Partiye yönelik ‘dahili’ bir operasyondur. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına hem de refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.” denildi.

AKŞENER: HAİN KUMPAS

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' dedi.

KOCAMAZ: İÇİMİZDEN VURULDUK

Burhanettin Kocamaz ise adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemesiyle ilgili, “Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk” dedi.

Belediye hizmet binası önünde toplananlara balkondan seslenen Kocamaz, “Bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum. Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok. Bizim, yapılan tüm anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 17.00'den sonra dosyayı oraya götürüyor.”

“Bugüne kadar ne ihanetler gördük ama böylesini hiç aklımızın ucundan geçirmedik." diyen Kocamaz, şöyle devam etti: “Bizim mücadelemiz halk için mücadeledir. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar.”

Kocamaz, adaylıktan çekildiği ve dosyayı bilerek geç verdirdiği iddialarına tepki göstererek, hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını belirtti.

Provokasyona gelinmemesi çağrısında bulunan Kocamaz, "Bize güvenin, sakin olun. Ama provokasyonlara da gelmeyin. Birileri, aklınca davul çaldırmaya da başlamış olabilir ama şunu bilsinler ki o davulu 1 Nisan'da bu meydanda biz çalacağız. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi, rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecektir” diye konuştu.

VAHAP SEÇER: SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜREN BU OLAYI ASLA KABUL ETMİYORUM

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Seçer, yaşanan olayın seçimlere gölge düşürdüğünü söyledi: "Siyaseten rakibim, hayatın doğal akışı içinde arkadaşım olan Sayın Burhanettin Kocamaz'ın dün yaşadığı olay bir siyasetçi için üzüntü verici, ancak siyaseten üzerinde çok önemle durulması gereken bir olaydır. Dile getirilen 'komplo' ve 'kumpas' iddiaları ne yazık ki yakın tarihimizde siyasetimize yön vermektedir. Demokratik bir yarış ve demokrasi şöleni olması gereken seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum."

"İL BAŞKANI, KOCAMAZ İLE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYORDU" İDDİASI

Adaylık krizi nedeniyle görevden alınan Mersin İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca ise iddialara herhangi bir cevap vermedi. İYİ Parti kaynakları ise Koca'nın dün adaylık başvurusu yapıldığı saatlerde Başkan Kocamaz ile birlikte seçim çalışması yürüttüğünü, adaylıkla ilgili hazırlanan dosyayı İl Seçim Kuruluna vermesi için öğle saatlerinde seçim işlerinden sorumlu görevliye teslim ettiğini ileri sürdü. Bu görevlilerin kim olduğunun ise sır gibi saklandığı iddia edildi. (HABER MERKEZİ)

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