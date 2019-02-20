CHP’li Aydın Özer: Bedava alınan ürünler tanzimde halka satıldı mı?

Antalya’nın çiftçi vekili CHP’li Aydın Özer, TBMM Genel Kurulu’nda tanzim satışlar için Uçak Kardeşler tarafından bedelsiz olarak verilmiş 36 bin 526 kilo ürünün tanzim satış yerlerinde halka neden bedava verilmediğini sordu.

Hükümetin seçim öncesi hızlı bir kararla vatandaşa ucuz sebze meyve satabilmek adına uygulamaya aldığı tanzim satış uygulamasıyla ilgili CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer TBMM Genel Kurulunda konuştu. Özer, 12 Şubat 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin resmî Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:

“Bakan; Kaş ve Kınık’ta tüccarlık yapan Vahit ve Ali Uçak isimli kardeşlere teşekkür ederek ‘Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için iki tır ürünü bedelsiz olarak tanzim mağazalarına teslim ettiler’ paylaşımında bulunmuştur. Buradan sormak istiyorum: Bu iki tır malın karşılığı irsaliyelerle tespit 36.526 kilogram yapmaktadır. Bu bağış yapılan ürünler halkımıza bedava verilmesi gerekirken tanzim satış mağazalarından niye satışa sunulmuştur? Bunun karşılığı da 109 bin lira civarında para yapmaktadır. Bu para nerede kullanılmıştır? Bu arkadaşlarımız gibi tanzim satış mağazalarına ürün bağışlayan başka şirketler, kurumlar ve kişiler var mıdır? Bunlar etik midir, değil midir?”

KOOPERATİFE TESLİM EDİLMİŞ

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir de soru önergesi veren CHP’li Özer, önergenin gerekçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın da Twitter hesabında aynı konuyla ilgili paylaşımına dikkat çekti. Poyraz’ın “Vahit ve Ali Uçak, milletimize ve Sn. Cumhurbaşkanımıza destek olmak adına 2 tır ürünü bedelsiz olarak Antalya Kınık Kooperatifimize teslim ettiler. Ortaklarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim” sözleri bağlamında CHP’li Özer, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

“Tarım Bakanının Twitter hesabından da teşekkür ettiği Uçak Kardeşler, tanzim satışlar için toplamda kaç ton ürünü bedelsiz olarak teslim etmiştir? Uçak Kardeşler gibi başka kimler ‘Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için’ bedelsiz ürün tesliminde bulunmuştur? Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenler kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma/kovuşturma yapılacak mıdır? Bugüne kadar Tarım Kredi Kooperatifleriniz tarafından tanzim satışlar için kaç ton ürün bedelsiz olarak teslim alınmıştır? Neden üreticiden bedelsiz olarak alınan ürünler, vatandaşa tanzim satış yerlerinde parayla satılmıştır/satılmaktadır? Bugüne kadar tanzim satışlar için toplamda kaç ton ürün alınmıştır, kaç TL ödenmiştir?” (HABER MERKEZİ)