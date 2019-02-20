Aile sağlığı merkezlerindeki ödenek krizi Meclis gündeminde

Aile Sağlığı Merkezlerinin tek gelir kalemi olan cari gider ödemelerinde yaşanan aksaklıklar, Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek ödemelerde yaşanan gecikmelerin gerekçesini sordu.

Sağlık Bakanlığı’nca yapılan ve personel maaşları, fatura, kira, medikal ve sarf malzemeleri vb. her türlü giderin karşılandığı cari ödemelerin Aile Sağlığı Merkezlerinin tek gelir kalemi olduğunu vurgulayan Emir, ödemelerde son dönemde yaşanan aksaklıkların sıklıkla kamuoyu gündemine geldiğine dikkat çekti.

Tıbbi malzeme fiyatlarına yüzde 100’e varan oranda, aile hekimlerinin kira ödemelerine de Sağlık Bakanlığı’nca yüzde 46 zam yapıldığını hatırlatan CHP’li Emir, buna karşılık sadece yüzde 10,7 oranında artış gören cari ödemelerin zamanında gerçekleşmiyor olmasının aile hekimlerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Konuyla ilgili sıkıntıların kendisine de iletildiğini belirten Emir, “Bakanlık genelgesiyle her ayın 8’inde verilmesi gereken cari gider ödemelerinin ‘Hazinden para gelmediği’ gerekçesiyle ödenmiyor olması, faturalarını ve personel maaşlarını ödeyememiş, medikal ve sarf malzeme alamayacak duruma gelmiş aile hekimlerini mağdur etmiştir” dedi.

Önergesinde, cari gider ödemesi yapılmayan kaç tane aile sağlığı merkezi bulunduğunu ve ödemelerin kaç aydır yapılmadığını soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Aile hekimlerinin, sorunun çözümü için irtibata geçtiği Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkililerinin ‘Hazineden para aktarılmadı, ödenek yok.’ şeklinde bilgi verdikleri doğru mudur? Ödemelerin yapılmamasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Emir ayrıca, “Toplumdaki her bireye; kişisel, bütüncül, kapsamlı ve kesintisiz olarak birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmetlerin aksamaması ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için ne yapmayı planlamaktasınız?” sorusunu yöneltti. (HABER MERKEZİ)