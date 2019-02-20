İstinye'de inşaatın istinat duvarı yine çöktü

Sarıyer İstinye’de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir otomobil galerisinin konteyner ofisi de inşaat alanına yuvarlandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ofisi çöken otomobil galerisi ortaklarından Metin Ay, daha önce de istinat duvarında çökme yaşandığını belirterek, “İş yerimiz çöktü. Daha önce de burada istinat duvarının olduğu toprak çöktü. Biz kendilerini ikaz ettik. Sadece burayı kapattılar. Belediyeye de şikayet ettik ama sonuç alamadık” dedi. İki ay önce buranın çöktüğünü şimdi ise komple çöktüğünü anlatan Ay “Toprakla birlikte çöken konteynerde Allah’tan kimse yoktu. Bunun altına püskürtme beton yaptılar ama sağlıklı bir şey yapmadılar. Normalde kazık çakıyorlardı, bu maliyetli olduğu için yapmadılar” dedi. Çöken alanda aralıklarla toprak kaymaları da yaşanırken, belediye ekipleri sokağa şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Oto galerisinde bulunan araçlar ile park halindeki diğer araçlar yeni bir göçme ihtimaline karşı daha güvenli alana götürüldü. AFAD ve Belediye ekipleri çöküntü alanında ve yan tarafındaki iki binada incelemelerde bulundu. (İstanbul/DHA)