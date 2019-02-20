Hatay Samandağ'da deprem yaşandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre ise saat 08.35'te merkez üssü Hatay Samandağ olan depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)