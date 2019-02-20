Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor

Sony el oyun konsolu olan PS Vita’nın üretimini durdurma kararı aldı. Minik ekranıyla oyun sektöründe fark yaratan konsol satışa çıktığı 2011 yılından bu yana toplamda 15 milyon dolara yakın satış elde etti. Üretimi durdurma kararında satış gelirinin beklenenin altında kalmasının etkili olduğu öğrenildi. Aynı alanda rekabet eden Nintendo 3DS, 75 milyon satış rakamını devirmişti.

Japonya'da üretiminin durdurulması planlanan PS Vita, Sony'nin üretimini durdurduğu tek ürün değil. 2017’de şirket bu kez PS3 için benzer bir karar almıştı.

Sony'nin önümüzdeki dönem yeni bir el oyun konsolu üzerinde çalışmak yerine PlayStation 5'e yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. (HABER MERKEZİ)