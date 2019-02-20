Fransız Milletvekili Sebastien Nadot: Fransa Yemen'de öldürüyor

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesine tepki göstermek için Ulusal Mecliste “Fransa Yemen’de öldürüyor” yazılı pankart açtı.

Mecliste Yemen'le ilgili hiçbir oturum yapılmadığına dikkat çeken Nadot, Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satmaya devam etmesini de eleştirdi.

2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce ihraç edilen Nadot’nun açtığı pankart Mecliste paniğe neden oldu.

So I'm just gonna pop this image here.



Some french lawmakers DO have the courage to stand up for Human Rights and against war crimes, even in #Yemen.... well, at least one.



Well done @Sebastien_Nadot pic.twitter.com/bBde5dRydh — Stephanie Lamy (@WCM_JustSocial) 19 Şubat 2019

Meclis Başkanı Richard Ferrand, Nadot’dan pankartı görevliye vermesini istedi. Mecliste pankart açmak yasak olduğu için Nadot’nun maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.

- @Sebastien_Nadot sort une banderole sur laquelle est inscrite "La France tue au Yémen". Rappel au règlement de @RichardFerrand, les huissiers de l'Assemblée nationale interviennent. #directAN #QAG pic.twitter.com/EWIS7yxC2i — LCP (@LCP) 19 Şubat 2019

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle salgın hastalıklar da her geçen gün artıyor. (Paris/AA)

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