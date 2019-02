Fransız Milletvekili Sebastien Nadot: Fransa Yemen'de öldürüyor

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesine tepki göstermek için Ulusal Mecliste “Fransa Yemen’de öldürüyor” yazılı pankart açtı.

Mecliste Yemen'le ilgili hiçbir oturum yapılmadığına dikkat çeken Nadot, Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satmaya devam etmesini de eleştirdi.

2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce ihraç edilen Nadot’nun açtığı pankart Mecliste paniğe neden oldu.

