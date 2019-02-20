20 Şubat 2019 07:41
Son Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2019 08:14

İstanbul'da etkili olan sis trafik kazalarına neden oldu

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Düşen görüş mesafesi nedeniyle kazalar yaşandı.

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İstanbul'da etkili olan sis trafik kazalarına neden oldu

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu.

    YOĞUN SİS KAZALARA NEDEN OLDU

    Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıyer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağında, virajı alamayan Nihat Üstün’ün kullandığı 34 UJ 0987 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacı altına alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından bulunduğu yerden çekildi.

    Salih Keskin'in kullandığı 34 TDF 33 plakalı ticari taksi ise aynı noktada yol kenarındaki kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.

    Öte yandan yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

    Sürücüler yollarda araçlarının sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

    İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

    İstanbul'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

    Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

    Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:

    • İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
    • Beykoz kalkışlı seferler
    • Beşiktaş-Adalar seferleri

    İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri de sis nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

    • Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
    • Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45 (HABER MERKEZİ)
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