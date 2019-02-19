Urfa'da kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da, motosikletiyle geçtiği güzergahlardaki kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir hafta içerisinde çeşitli caddelerde motosikletli bir şahsın kadınları, yanlarından geçtiği sırada elle cinsel saldırıda bulunduğu ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri çalışma başlattı.

Taciz olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 30 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, başında kask da bulunan şüphelinin U.T (40), olduğunu tespit etti.

U.T.'nin kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlının kapkaç suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2 Şubat'ta tahliye olduğu öğrenildi. (AA)