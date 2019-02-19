Yeni e, Van'da okurlarıyla buluştu

Van'daki Bajar Kafe'de Gazeteci-Yazar ve Yeni e Dergisi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Özdal'ın katılımıyla "İktidarın kültürü, kültürel iktidar" konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bu konu başlığını seçmelerinin nedeninin iktidarın kendisi olduğunu belirten Özdal, "Türkiye'de hepimizin çok yakından yaşadığı yakıcı sorunlar var ve bunlardan biri kültür. Çünkü bugün iktidarın dayattığı bir kültür oluştu" dedi.

Geçmişteki kültürel iktidarın yok edildiğini ve bunun insanları karamsarlığa sürüklediğini aktaran Özdal, ancak hiçbir şiddetin toplumun dinamizmini örtmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Katılımcıların sorularıyla ilerleyen söyleş yaklaşık iki saat sürdü. (Van/EVRENSEL)

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