Emek Partisi, Buca'da bağımsız aday Gürkan Emreoğlu'yu destekleyecek

Emek Partisi Buca İlçe Örgütü, Gürkan Emreoğlu'yu yerel seçimlerde aday olarak gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisi, belirlediği il ve ilçelerde çıkaracağı bağımsız adaylarla seçime girecek. Kocaeli, Kayseri, Balıkesir, Tekirdağ ve Denizli'de bağımsız adaylarla seçime girecek olan EMEP, İzmir'in Buca ilçesinde de Gürkan Emreoğlu'yu aday gösterme kararı aldı.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde EMEP'in Buca'da destekleyeceği bağımsız belediye başkan adayı Gürkan Emreoğlu oldu. Daha önceki dönemlerde Emek Partisi Buca İlçe Örgütü yöneticiliği de yapan Emreoğlu'nun mesleği elektrik teknikerliği. Emreoğlu'nun adaylığı 24 Şubat Pazar günü yapılacak basın açıklaması ile duyurulacak. Buca'da Emek ve Demokrasi Güçlerini kapsayacak bir aday çıkarılamamasından kaynaklı Emek Partisi bağımsız aday çıkartma kararı aldı.

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Evrensel'e açıklamada bulunan Gürkan Emreoğlu "Tek adam, tek parti diktatörlüğünü durdurabilmek ve işçi ve emekçileri seçeneksiz bırakmamak için Buca'da da aday olduk. Amacımız mahalle meclislerini-mahalle komitelerini oluşturarak ilçeyi birlikte yönetmek. Kazanırsak halkçı-kamucu demokratik bir yerel yönetim kuracağız" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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