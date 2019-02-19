İsviçre'de kayak merkezinde çığ: Çok sayıda kişi kar altında

İsviçre'de Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda kişinin çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı. (Crans-Montana/AA)