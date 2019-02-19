19 Şubat 2019 19:10
İsviçre'de kayak merkezinde çığ: Çok sayıda kişi kar altında
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da Plaine-Morte kayak pistine çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin kar altında kaldığı bildirildi.
Harita: Google Maps
İsviçre'de Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.
Açıklamada, çok sayıda kişinin çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı. (Crans-Montana/AA)
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